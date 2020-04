Zo kom je mentaal gezond de quarantaine door

Sociale isolatie kan ons veel stress geven. Metro vroeg een neurowetenschapper hoe we dit kunnen verminderen.

Het is belangrijk dat we afstand houden van elkaar om de COVID-19-pandemie te remmen. We moeten thuisblijven, op afstand werken, en zo veel mogelijk contact met anderen mijden.

Makkelijk is dat alleen niet. Omdat we als mensen van nature sociale wezens zijn, kan het tot stress leiden. Dat legt Alexies Dagnino uit, een neurowetenschapper en stressonderzoeker aan de universiteit van Valparaíso in Chili. „Dankzij de kennis die we hebben over ons brein, kunnen we leren omgaan met de invloed van de pandemie, zegt Dagnino.

Tekort aan dopamine

Maar hoe komt het dat we stress ervaren van weinig sociaal contact? Dat zit zo. Wanneer wij als mens in contact staan met een ander, krijgt ons brein een shot dopamine. Dopamine is het stofje dat ons een geluksgevoel geeft. Door de pandemie-maatregelen blijft dat dopamine-shot vaker uit. Daar moet het brein zich aan leren aanpassen, en dat gaat gepaard met stress.

„Vaak zijn lange periodes aan stress de oorzaak van neuropsychologische ziektes als depressie en andere mentale kwalen", zegt Dagnino. Kinderen en ouderen zijn het meest vatbaar voor de stress als gevolg van isolatie, en daarom moeten we extra op hen letten.

Hoe kunnen we ons lichaam en onze geest helpen om te gaan met de sociale isolatie?

1. Eet gezond

Het spreekt voor zich, maar gezond eten is nu extra belangrijk. Door slecht en vet te eten verhogen we namelijk de kans dat we een neuropsychologische aandoening ontwikkelen. Wanneer de moleculen van hoge concentratie vetzuren in grote hoeveelheden het brein bereiken, kunnen ontstekingen ontstaan. Dit proces speelt volgens de wetenschap een grote rol in de ontwikkeling van mentale ziektes. Grijp dus niet te vaak naar een zak patat, en eet genoeg groente en fruit.

Goed en gezond eten is belangrijk voor je lichaam en geest. | Foto: GettyImages.

2. Stimuleer je zintuigen

Of maak je lievelingshapje, ook daar kun je blijer van worden. We gebruiken onze zintuigen namelijk veel tijdens sociale interactie. Daar heb je dus nu ook een behoefte aan. Praat daarom regelmatig met vrienden en familie via sociale media en videobellen. Maak een praatje met de buren, maar houdt natuurlijk afstand. Neem geluiden, geuren en kleuren in je op.

3. Haal herinneringen op

Recente neurowetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het helpen kan herinneringen op te halen. Het stimuleert namelijk de delen in je brein die verantwoordelijk zijn voor het bedwingen van emoties en stress. Zoek daarom eens oude foto’s op in een oude doos of computerschijf. Deel de herinneringen met hen die erbij waren.

4. Beweeg genoeg

Ook sport doet je altijd goed. Je wordt er opgewekter van en het helpt meer zuurstof naar je brein te sturen. En dat is weer erg gezond.

Genoeg bewegen is erg belangrijk voor je geluksgevoel. | Foto: GettyImages.

5. Lach

Van lekker eten, herinneringen ophalen met vrienden, en gezond bewegen word je vrolijk. En door te lachen maakt je brein weer endorfine aan. Endorfine is goed voor je immuunsysteem.

6. Aai jezelf

Het klinkt misschien gek, maar door jezelf aan te raken activeer je de sociale delen in je brein. Wees dus lief voor jezelf en aai jezelf. Je zult je er beter door voelen.