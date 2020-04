Deze home workouts kun je zittend achter je bureau doen

Het leven is niet altijd even makkelijk. Of het nu de klimaatopwarming is die je stress bezorgt of je baas: het is geen lachertje. Elke dag loop je rond als een kip zonder kop en tegelijk maakt je brein overuren door al dat gepieker. Wellicht kan het Deense ‘pyt’ je een handje helpen...

Shit of ‘pyt’?

‘Hygge’ kennen we intussen allemaal, maar van ‘pyt’ hadden we zelf nog nooit gehoord. Toch werd het onlangs nog verkozen tot het Deense woord van het jaar. Net zoals ‘hygge’ hebben we in het Nederlands geen synoniem voorhanden, maar het is iets wat je zegt wanneer de dingen even tegenzitten. Een beetje zoals ‘shit’ in het Engels, maar dan ‘pyt’. Klinkt logisch, toch?