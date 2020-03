Fit én thuis blijven? 5 fijne work-out video’s voor in de huiskamer

Blijf. Zoveel. Mogelijk. Thuis. Dat is het advies waarmee de meeste Europeanen momenteel moeten leren leven. Voor veel mensen betekent dit een drastische verandering in levensstijl. Langs alle kanten wordt opgeroepen om zoveel mogelijk vast te houden aan de normale routine. Maar hoe doe je dat als je normaal dagelijks naar de sportschool gaat? Met work-out video’s voor in de huiskamer, natuurlijk!

Vaak gaan we ervan uit dat we om te sporten een sportschool of ingewikkelde apparatuur nodig hebben, maar niets is minder waar! Kijk maar eens naar deze video’s die je gewoon vanuit je huiskamer kan doen.

5 x work-out video’s voor in de huiskamer

Een groot voordeel van het World Wide Web is dat het aanbod van online classes enorm groot is. Wil je dus eens stevig sporten, dan hoef je eigenlijk alleen maar de juiste YouTube-video te selecteren.En speciaal voor iedereen die niet weet waar je die kan vinden, zetten we 5 gratis work-out video’s op een rijtje.

1. Full Body Work-Out van Pamela Reif

In de Full Body Work-Out laat fitgirl Pamela Reif je in 20 minuten behoorlijk zweten. De oefeningen zijn goed voor zowat alle spieren van het lichaam. Kort maar krachtig dus, perfect voor tijdens thuisblijfdagen dus! Pamela raadt aan om de work-out 2 à 3 keer per week te doen en op andere dagen af te wisselen met andere work-outs.

2. Yoga With Adriene

Yoga With Adriene is een favoriet op de redactie. Op haar YouTube-kanaal vind je yoga voor zowat alles: yoga voor als je last hebt van je nek, yoga voor als je de hele dag rechtop hebt gestaan of yoga voor muzikanten. Ben je bang dat yoga niet intensief genoeg is en vind je dat yoga niet in dit lijstje van work-outs past? Probeer dan Adrienes Yoga For Weight Loss series maar eens. En de Morning Yoga routine is één van onze favoriete video’s!

3. De No-Equipment Cardio & HIIT Workout van POPSugar Fitness

Deze work-out is een goede combinatie van cardio en spieropbouw. Je traint er dus je hele lichaam mee!In 30 minuten ben je lekker buiten adem, en de work-out vliegt voorbij voordat je het doorhebt! Let wel: hou je niet van een lichtjes overdreven Amerikaanse stijl? Dan kies je liever een andere video met een iets nuchterdere tone of voice.

4. Total Body Yoga Workout van Yoga Dose

Yoga combineren met een Total Yoga Workout, klinkt dat niet als een geweldige combinatie?In 35 minuten doe je oefeningen die je zowel verstevigen als in balans brengen. Het enige wat je nodig hebt is je yogamat!

5. Total Plank Workout van 8 minuten

Heb je niet veel tijd, of ben je toe aan een energieke pauze tijdens het thuiswerken? Dan is deze Total Plank Workout van 8 minuten ideaal. In amper 8 minuten tijd laat je je core muscles behoorlijk branden. Wedden dat je al gauw resultaat ziet als je dit dagelijks doet?