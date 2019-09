Ook je hart heeft een leeftijd

Over je leeftijd hoef je niet lang na te denken, maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat je hart ook een leeftijd heeft? Je hart is je belangrijkste orgaan. Maar komt jouw hartleeftijd overeen met jouw echte leeftijd? Met een rekenmodel van de Hartstichting kun je als je ouder bent dan 40 jaar je hartleeftijd berekenen.

Waarom belangrijk?

Je hartleeftijd vertelt jou meer over je risico op hart- en vaatziekten. Hoe gezond je leeft, is namelijk terug te zien in jouw lichaamswaarden. Met behulp van een aantal vragen over je bloeddruk en leefstijl kun je in twee minuten je hartgezond bereken. Is jouw hartleeftijd hoger dan jouw echte leeftijd? Dan loop je een groter risico op hart- en vaatziekten.

Cardioloog Janneke Wittekoek vindt het vooral een mooi hulpmiddel om te kijken hoe agressief je bloeddruk en/of cholesterol moet behandelen. Het model kan daarmee een handige tool zijn in de spreekkamer van de arts. Maar ze is ook kritisch, want de app is redelijk beperkt. „Er wordt geen rekening gehouden met leefstijlfactoren zoals stress, voeding en beweging. En vrouwspecifieke risicofactoren zoals zwangerschap, hoge bloeddruk of vroege overgang achterwege gelaten. Die vrouwspecifieke kenmerken zijn belangrijk omdat vrouwen vaak eerder klachten krijgen dan mannen.” De cardioloog voegt eraan toe dat je hartleeftijd niets zegt over je klachten en juist de uiting van klachten bepaalt de kwaliteit van leven.

Ben je jonger dan 40?

Dan kun je nog geen gebruik maken van het rekenmodel, maar zelf kun je wel je hartgezondheid in de gaten houden. „In 80 procent van de gevallen kunnen hartklachten voorkomen worden door een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende in-en ontspanning). Ken daarom je getallen. Dan weet je waar je aan moet werken om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Je brengt je auto ook naar de APK, dus waarom zou je je lichaam dan niet regelmatig controleren?”, zegt cardioloog Wittekoek. Belangrijke waarden en getallen om in de gaten te houden zijn je bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en je BMI.