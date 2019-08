Roxeanne Hazes deelt 'geheim' achter verloren kilo's

Wie Roxeanne Hazes een beetje volgt, weet inmiddels dat haar gewicht al tijden het onderwerp van gesprek is. De zangeres kreeg regelmatig berichten dat ze te dik was. Inmiddels is ze heel wat kilo’s kwijt en is de vraag hoe ze dat heeft gedaan. Op Instagram deelt ze zondag ‘eindelijk’ wat haar ‘geheim’ is.

Nooit antwoord

Want een geheim, dat was het volgens veel volgers. „Je kunt wel vragen hoe ze die kilo’s is kwijtgeraakt, maar ze geeft toch nooit antwoord”, is een veelgehoorde reactie onder haar foto’s. Andere claimen weer dat de zangeres veel te snel is afgevallen en „dat het dus niet gezond kan zijn”.

Het blijkt helemaal niet zo spannend of ongezond. „Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn oude sporttrainer opgebeld en gezegd dat er echt wat moest gebeuren”, vertelt de 26-jarige Hazes. „Ik sport ontzettend veel, maar dan ook echt heel veel.” Een geheim is het ook niet: „Ik wilde er een video over maken, dit is niet iets wat je in een paar zinnen uitlegt. Ik kwam er gewoon nog niet aan toe om het te doen.” Tot nu, dus.

Leefstijl

Daarnaast let ze op haar voeding, daarvoor schakelde ze de hulp van een diëtist in. „Zo snel zoveel afvallen is ook ongezond, diëten is altijd slecht. Doe dat zeker niet op eigen houtje, schakel hulp in. Net als ik. Mijn diëtist helpt me met voeding, supplementen en tekorten. Mijn vitamine D was bijvoorbeeld laag en ik hield veel vocht vast.”

„Door dit allemaal te doen, is het een leefstijl geworden”, zegt ze. Het sporten brengt haar veel goeds: „Door die mindset, door te gaan sporten, merkte ik dat mijn hoofd zoveel relaxter is. Je hebt energie, ik voel het in mijn lichaam, in mijn hoofd. Dat klinkt spiritueel, maar het is fijnste gevoel ever.”

'Ik vind mezelf een mooie vrouw'

Hazes benadrukt wel dat ze dit niet is gaan doen om wat de maatschappij van haar verwacht. „Ik vond mezelf een ontzettend mooie vrouw, ook voller. Ik vind mezelf nu ook een mooie vrouw.” Haar gezondheid staat voorop, zeker als jonge moeder. „Ik merkte dat ik de laatste tijd niet meer zo goed in mijn vel zat. Dat ik moe uit bed kwam, weinig energie had. Ik ben wel een mama. Ik wil achter mijn kindje aan kunnen rennen.”

Ze sluit af met haar tips: „Veel sporten, gezond eten, schakel een diëtist of arts in. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor een ander te werken. Maar als ik kan helpen, heel graag.”