Bewezen: tegen jezelf praten is goed voor je!

Loop jij altijd lekker met jezelf te babbelen als je bijvoorbeeld alleen thuis bent, over straat loopt, aan het rommelen bent, of in bed ligt? Dat is niet gek, maar hartstikke gezond! Althans, dat beweert therapeute Lisa Ferentz in haar nieuwe boek Finding Your Ruby Slippers: Transformative Life Lessons From the Therapist's Couch.

Gedachten, emoties en gedragskeuzes

Ferentz beweert dat je gedachten hardop uitspreken er voor kan zorgen dat je beter kunt omgaan met het moment en de toekomst. Het zou iets zijn wat we allemaal zouden moeten doen. De therapeute gebruikt het hardop uitspreken van gedachten als oefening om haar cliënten een positieve kijk te geven over henzelf en de dag die nog moet komen. „

Want niets is belangrijker dan de manier waarop we tegen onszelf praten, omdat die innerlijke monoloog ons in subtiele en niet zo subtiele manier informeert over onze gedachten, emoties en gedragskeuzes", vertelt ze aan Reader's Digest. Ze meent dat je het simpelweg heel moeilijk voor jezelf maakt om positief te blijven als je constant kritisch en veroordelend bent of de dag tegemoet gaat met een negatieve attitude.

Spiegel

De therapeute heeft ook een paar goede tips voor mensen die hier moeite mee hebben: om een gezonde mindset te krijgen is het goed om op te schrijven waar je dankbaar voor bent, wat je krachten zijn en wat je positieve eigenschappen zijn. „Ga dan voor een spiegel staan en zeg deze dingen hardop. Ook al voel je je dom, niet opgeven. Net als allerlei andere dingen wordt het steeds makkelijker om te doen als je het oefent en op een positieve manier benadert."

De methode is wellicht bij velen al bekend, maar wordt ook onderschreven door een onderzoek dat gedaan werd op de Universiteit van Lethbridge. Daar werd studenten geleerd hoe ze zowel konden anticiperen op positieve én negatieve gedachten. Zij zagen allen een verschil in hun perspectief, attitude en reacties en hoe zij die konden veranderen.

Positief fluisteren

Ferentz moedigt mensen ook aan om pep talks tegen zichzelf te fluisteren. „Wanneer we positief tegen onszelf fluisteren geeft dat ons een klein beetje meer kracht en moed, zodat we een moeilijke kwestie iets makkelijker kunnen handelen." Ook atleten blijken dikwijls fan te zijn van het tegen zichzelf praten bij een wedstrijd.

Het betekent volgens Ferentz trouwens niet dat je nooit een keer iets negatiefs mag zeggen. „Er zit absoluut een belangrijke waarde aan het begrijpen wat je voelt; of dat nou negatief of positief is", zegt ze. „Negatieve gedachten uitspreken kan heel krachtig werken. Als je de negatieve gedachten die je hebt naar boven haalt, geeft het je de mogelijkheid om ze te relativeren."

