'25 kopjes koffie per dag niet slecht voor hart'

Meer dan ooit houden we ons in de Westerse maatschappij bezig met onze gezondheid. We weten inmiddels dat ons lijf flink reageert op eten, drinken, sporten en stress. Maar hoe dat allemaal precies in elkaar steekt, daar zijn we nog naar op zoek.

Niet zo slecht

Gelukkig is er in elk geval goed nieuws voor de koffieverslaafde healthfreaks onder ons. Koffie is namelijk zo slecht nog niet voor je. Ook voor je hart niet, zoals eerder werd gedacht. Wetenschappers aan de Queen Mary, University of London zijn bezig oude onderzoeken opnieuw te bekijken. In de onderzoeken wordt gesteld dat teveel koffie je bloedvaten stijf kan maken waardoor het risico op een hartaanval of beroerte groter wordt.

In Engeland werden voor dit onderzoek 8412 mensen onderzocht. Ze kregen een MRI-scan waarin ook het bloedvolume werd getest. Daarna werd aan de deelnemers gevraagd hoeveel koffie ze per dag drinken. Vervolgens werden de mensen verdeeld in drie groepen: mensen die minder dan een kop koffie per dag drinken, mensen die 1 tot 3 koppen drinken en mensen die meer dan drie drinken. Mensen die meer dan 25 koppen koffie per dag drinken en mensen met een hartaandoening werden uitgesloten van het onderzoek.

Andere factoren

Naast de hoeveelheid koffie die de deelnemers drinken, werd meer informatie van deze mensen gedocumenteerd. Zo is er gekeken naar leeftijd, afkomst, gender, gewicht, bloeddruk, hoeveel ze roken, drinken én wat ze eten. Op deze manier hebben de wetenschappers uit weten te sluiten dat je tot 25 koppen koffie per dag kunt drinken voor je last krijgt van verstijfde aderen.

Er werden meer interessante bevindingen gedaan. Mannen die roken en regelmatig alcohol consumeren, drinken vaak ook meer koffie. Het gemiddeld aantal koppen dat door deelnemers wordt geconsumeerd, is vijf.

Gezonde richtlijnen

Het onderzoek is gepresenteerd aan de Britisch Cardiovascular Society Annual Conference en is nog niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Co-auteur van het onderzoek Kenneth Fung zegt over het onderzoek: „Ondanks de wereldwijde populariteit van koffie zijn er genoeg redenen dat mensen er niet vol van kunnen genieten. Hoewel we geen causaal verband kunnen bewijzen, lijkt ons onderzoek er wel op te wijzen dat coffee niet per definitie slecht is voor je bloedvaten." Met dit onderzoek hoopt Fung gezonde koffie-richtlijnen op te kunnen stellen in de toekomst.