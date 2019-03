Hoe je je werk meer betekenis geeft

Het is vroeg in de ochtend en na een paar keer snoozen kom je met moeite je bed uit. ‘Waar doe ik het allemaal voor?’, denk je misschien. Een teken dat het tijd is om je werk meer betekenis te geven. Met deze vijf tips lukt dat.

1. Ontdek je drijfveren

Een hoger salaris zorgt er niet voor dat mensen harder gaan werken, bleek uit onderzoek van gedragseconoom Dan Ariely. Maar wat dan wel? Als je niet gemotiveerd bent, is het slim om te kijken wat je drijft. Waarvoor blijf je langer op kantoor? Waar kom je überhaupt je bed voor uit? Het is misschien cliché, maar door jezelf regelmatig deze vragen te stellen, voorkom je dat je er te laat achterkomt dat je dingen doet die je alleen maar energie kosten.

2. Geef jezelf erkenning

Heb je eindelijk je administratie gedaan of een lastige mail verstuurd? Geef jezelf dan erkenning door kort stil te staan bij dit succes. Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemotiveerder raken als ze waardering krijgen voor wat ze doen. Je kunt natuurlijk wachten totdat je een compliment van iemand krijgt, maar je kunt ook het heft in eigen handen nemen en kleine successen vieren. Houd bijvoorbeeld een lijst bij met alle dingen die je hebt bereikt. Op tijd op je werk komen kan al de moeite waard zijn om op te schrijven.

3. Creëer een 'flow’

Iedereen zit wel eens in een flow: je bent zo geconcentreerd met iets bezig, dat je alles om je heen even vergat. Hoe meer je in een flow zit, hoe meer plezier je uit je werk haalt en hoe productiever je bent. Ga na wanneer jij voor het laatst volledig opging in werk en hoe dat kwam. Schrijf vervolgens op wat je nodig hebt om vaker in een flow te komen. Misschien ontdek je dat je beter werkt als je telefoon niet op je bureau ligt en je in een stilteruimte zit.

4. Zet een intentie

Oprah vertelde tijdens een conferentie dat ze een intentie zet om haar werk meer betekenis te geven. Een intentie is eigenlijk niets meer dan een voornemen voor de rest van de dag. Zo zet Oprah altijd een intentie voordat ze aan een nieuw project begint. Ze stelt zichzelf dan de volgende vraag: ‘Hoe zorg ik ervoor dat datgene wat ik ga doen niet alleen mij positief beïnvloedt, maar ook anderen?’ Kortom: wat voor impact maak je met je werk? En hoe kun je deze impact vergroten? Alleen al nadenken over deze vragen, geeft je werk meer betekenis.

5. Doe minder

Als je gewend bent om van hot naar her te vliegen op je werk en nooit je rust te pakken, kan je leven als een ratrace voelen. Een simpele manier om dit te voorkomen, is door minder te doen. De dingen die je dan wél doet, doe je automatisch met meer aandacht. Hierdoor krijg je meer plezier in je werk. Geen idee hoe je dit moet doen? Houd dan tenminste een half uur per dag vrij. Deze tijd gebruik je om te reflecteren op je werk, iets af te maken of om even niks te doen.

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.