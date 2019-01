Afvallen en toch kaas blijven eten? Dat kan gewoon

Ben je het jaar begonnen met het voornemen nu eindelijk eens wat beter op je lijn te letten, maar kun je het niet laten je af en toe volledig te laten gaan aan lekkernijen waarvan je weet dat je ze beter kunt laten staan? Dan hebben wij goed nieuws voor je. Een kaasplankje is namelijk helemaal zo gek nog niet.

Wij zouden het liefst de hele dag door smullen van kaas. Het schijnt door het hoge vetgehalte alleen niet zo bevordelijk te zijn voor die lijn waar we wat beter op zouden letten. De ene kaas is echter de andere niet. Onze collega’s van NSMBL zetten de verschillende voor-en nadelen per kaassoort op een rijtje.

Geitenkaas

Deze kaas scoort redelijk hoog wat betreft vetgehalte. Voordeel hier is wel dat je lichaam geitenkaas beter kan verteren. Daar komt bij dat deze kaas verrijkt is met de nodige vitaminen. Gooi dus gerust wat geitenkaas door je lunch of avondeten.

Feta

Echte feta is gemaakt van schapen-of geitenmelk en geconserveerd in een zoutoplossing. Deze kaas bevat veel calcium, B12, vitamine D en aminozuren. Dit maakt het een iets gezondere vervanger van oude kaas. Wel is het zo dat het per feta kan verschillen in de hoeveelheid calorieën. Dat is dus wellicht iets om op te letten.

Parmezaanse kaas

Wie maakt niet zijn gerecht af door er wat Parmezaanse kaas overheen te strooien. Goed nieuws, dit is helemaal zo slecht niet voor je. In twee eetlepels Parmezaanse kaas zitten namelijk maar veertig calorieën. Niks mis mee dus!

Jonge kaas

Oude of jonge kaas? Wil je wat kilo’s kwijt dan kun je beter kiezen voor de jonge variant. In oude kaas zit namelijk het meeste vet. Uiteraard kun je alles eten wat je wil eten. Genieten is tenslotte ook belangrijk.