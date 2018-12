Wat levert minder vlees eten eigenlijk op?

Nog niet zo heel lang geleden lanceerde het voedingscentrum de campagne ‘er is meer dan vlees’. Hoewel er de laatste tijd al veel over werd gezegd en geschreven was het blijkbaar zo dat we nog steeds te veel vlees tot ons namen. Dit zou volgens het voedingscentrum leiden tot ongewenste gevolgen voor de gezondheid.

Wat levert het op?

Gelukkig is het tegenwoordig helemaal niet meer zo moeilijk om te stoppen met vlees eten, of in ieder geval te minderen. De schappen in de supermarkt met vega-opties zijn soms nog wel uitgebreider dan het vleesschap. Het is dan ook steeds gebruikelijker om met elkaar af te spreken in ieder geval niet elke dag vlees te eten. Het flexitariën wordt ons dus steeds makkelijker gemaakt. Maar wat levert dat minder vlees eten eigenlijk op?

Is het minderen met vlees wel voldoende om een positief gezondheidseffect teweeg te brengen? Dat is zo, volgens voedingscoach Anneke Ypma. „De voedingsstoffen die je normaal gesproken uit dierlijke producten - zoals dus bijvoorbeeld vlees - haalt, moet je vervangen door plantaardig voedsel. Je krijgt dus automatisch meer groenten, bonen en peulvruchten binnen.”

Dit zijn tevens producten die rijk zijn aan vezels en fytonutriënten. „Deze fytonutriënten zijn nog niet heel bekend, maar wel heel goed voor het functioneren van je darmen.” Het is een plantaardige voedingsstof die voornamelijk voorkomt in voedsel al groente, fruit, granen, noten en specerijen. „Fytonutriënten worden in verband gebracht met het voorkomen en in sommige gevallen zelfs de genezing van welvaartsziekten” aldus Ypma.

Wees kritisch

Daar komt bij dat in vlees, zeker in bewerkt vlees als worst, ongezonde vetten zitten. „Ook zijn we niet zeker over de slechte voeding die slachtvee binnenkrijgt, en in hoeverre de consument dat binnenkrijgt via dierlijke producten.” Bovendien mogen we de gevolgen voor het milieu volgens Ypma niet uitvlakken. „De co2 uitstoot kan aanzienlijk worden verlaagd als meer mensen af en toe een dag zonder vlees zouden inlassen.”

Indien je het minder vlees eten combineert met het eten van meer groenten, noten, peulvruchten en vette vis, is het dus wel degelijk goed voor je. Ypma geeft ons tot slot nog een laatste tip mee: „Kant en klare vleesvervangers zijn niet altijd zo gezond als ze zich voordoen. Lees het etiket en wees kritisch.”