Vier mogelijke oorzaken waarom je zweet in je slaap

Badend in het zweet word je wakker. Een spannende droom, een te warme kamer of gewoon een keer zonder reden. Het overkomt ons allemaal wel eens. Maar waar komt het door?

Slecht beddengoed

Grote kans dat je matras, dekbed of overtrek ervoor zorgen dat je drijfnat wakker wordt. De materialen kunnen ervoor zorgen dat je niet lekker slaapt. Vooral stoffen met een hoge dichtheid zorgen voor hete nachten. Door te kiezen voor luchtige materialen, kan je lijf ademen. Deze zijn vaak wel net iets duurder dan de stevige varianten.

Je slaapkamer is te warm

Ja, hij ligt onwijs voor de hand, maar het kan zijn dat je slaapkamer gewoon te warm is. Of dat je teveel dekens over jezelf heen stapelt. Zorg dat je kamer lekker koel is voor je je bed in kruipt. Even vervelend als je er in je luchtige kledij doorheen moet om op te warmen onder de dekens, maar je slaapkwaliteit gaat er wel van omhoog.

Je hebt stress

Teveel stress is nergens goed voor, dat weten we inmiddels. Ook doet het je nachtrust geen recht. Door stress kun je nachtmerries of heftige dromen krijgen én flink zweten. Probeer na een stressvolle dag goed te ontspannen voor het slapengaan. Drink een kop thee, lees een goed boek of praat alles er nog even uit met iemand.

Een slaapmutsje

Het lijkt alsof je er beter door slaapt, maar eigenlijk is dat glas wijn voor je naar bed gaat niet het beste idee. Vlak voor het slapengaan alcohol consumeren, kan ervoor zorgen dat je een plakkerige nacht beleeft. Alcohol is niet persé slecht voor je slaap, als je er maar niet teveel van drinken en een paar uur voor je gaat slapen stopt.