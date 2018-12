Tips om deze donkere en natte dagen door te komen

De dagen worden korter en het wordt eerder donker. Het gebrek aan daglicht kan leiden tot een tekort aan serotonine. Dit kan vermoeidheid, en een gebrek aan interesse tot gevolg hebben. Ook kun je je down en lui voelen. Wij snappen de neiging om op de bank weg te kruipen onder een deken, maar om de winter niet op een slakkentempo voorbij te laten gaan, geven wij je enkele tips om er toch nog wat van te maken.

De winter is een periode waarin veel mensen deze depressieve gevoelens ontwikkelen. In wetenschappelijke termen hebben we het dan over seasonal affective disorder (SAD). In de winter zijn we hier extra gevoelig voor, omdat we dan nog aan het afkicken zijn van de zonnige zomermaanden.

Daglicht

Psychiater Norman Rosenthal is de man die SAD in het leven riep. Aan Psychology Today legt hij uit dat licht een belangrijke rol speelt. „En dan vooral het gebrek eraan.” Ook stress en genetische aanleg zijn hierbij van belang. Maar wat kun je eraan doen?

Om te beginnen kun je proberen het gebrek aan daglicht te compenseren door - indien mogelijk - zoveel mogelijk tijd door brengen bij een (bij voorkeur) open raam. Dit is echter niet altijd mogelijk. Vaak vertrek je s’ ochtends richting werk als het nog donker is buiten, en kom je ’s avonds in het donker weer thuis. Een oplossing is dan bijvoorbeeld om een nachtlampje aan te schaffen. Laat het lampje een halfuurtje voordat je op moet staan aanspringen. „Er zijn studies die aantonen dat het werkt om beter wakker te worden” aldus Rosenthal. „Zelfs al zie je het lichtschijnsel door gesloten oogleden, dan nog wordt je brein geactiveerd om in actie te komen.”

Ook de volgende tip heeft te maken met het zoveel mogelijk opvangen van daglicht. Ga buiten wandelen. Zelfs een korte wandeling van 20 à 30 minuten levert al gezondheidsvoordelen op. Daglicht is van belang, omdat het mede ons bioritme bepaalt. Het zorgt ervoor dat we beter slapen, en voor de aanmaak van serotonine, wat ons humeur een boost geeft. Je kunt jezelf dus een enorm plezier doen door een frisse neus te halen in je lunchpauze.

Beweging

Naast wandelen is ook sporten een manier om je beter te voelen. Door te sporten maak je namelijk endorfine aan. Endorfine is een hormoon, en zorgt voor het vrijkomen van een gevoel van euforie. Je kan dit gevoel ervaren na het sporten, wanneer je lacht, en als je seks hebt. Als dit gevoel wegebt kan het een dipje veroorzaken. Om een winterdip tegen te gaan, kun je dus het beste blijven bewegen. Dus pak de fiets in plaats van de auto, neem de trap in plaats van de lift, wandel in je lunchpauze, en plan wat extra lessen in de sportschool.

Het gebrek aan zonlicht en daarmee vitamine D kun je compenseren door het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Ook producten als vette vis, eieren en portbello’s bevatten namelijk deze vitamine. Probeer deze etenswaren dus zoveel mogelijk toe te voegen aan je dagelijkse eetpatroon. Het slikken van extra supplementen kan je hier overigens ook bij helpen.