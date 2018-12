Teveel gedronken? Dit gebeurt er tijdens de blackout

De feestdagen staan voor veel mensen gelijk aan een stevige borrel of de nodige glazen wijn. Heel lekker en iets waar we vooral van moeten genieten. Toch wil het soms in het heetst van de strijd even misgaan. Het resultaat? De volgende ochtend weet je niet meer wat er na dat ene glas wijn is gebeurt. Je hebt een zwart gat. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk in je hoofd, behalve flink wat hoofdpijn de volgende ochtend?

Mentale archiefkast

Wel handig om te weten hoe het normaal gesproken werkt. Je korte termijngeheugen slaat informatie direct op. Vervolgens gaat de informatie naar je hippocampus die de herinneringen netjes opbergt in je lange termijngeheugen. Op het moment dat jij de herinnering weer nodig hebt, haalt je brein deze weer naar voren en zo kun jij vertellen waar dat gesprek aan de bar over ging.

Neurotransmitters

Maar na dat ene fatale drankje, gebeurt er iets in je brein. Om de herinneringen van je korte termijngeheugen naar je mentale archiefkast te krijgen, zijn er speciale neurotransmitters nodig. Teveel alcohol zorgt ervoor dat die transmitters hun werk niet goed kunnen doen. Daardoor worden de herinneringen in je korte termijngeheugen versnipperd en sla je ze slechts gedeeltelijk of niet helemaal op. Kortom: je hébt geen herinnering aan de vorige avond. Terughalen is dan ook niet mogelijk.

Blackouts

Business Insider haalt het voorbeeld aan van een man van 73 kilo. Als je in een uur acht shotjes drinkt, loopt het alcoholpercentage in je bloed al op tot 0,2 procent. Je mag dan al niet meer rijden. Drink je nog vier shots in het komende half uur, dan beland je hoogstwaarschijnlijk in een blackout. Nog meer shotjes kan de situatie nog veel erger maken en zelfs tot de dood leiden. Je alcoholpercentage is na deze 12 shots in anderhalf uur gestegen tot 0,3 procent. Je hippocampus zit nu in de volledige vergeetmodus.

Net als een gewoon mens

Ondanks dat je brein niks meer opslaat, kan het zijn dat de mensen om je heen niet eens doorhebben dat jij middenin een blackout zit. Je kunt nog gewoon gesprekken voeren en bent min of meer een normaal persoon, met waarschijnlijk de dronkenmanstrekjes van dien. Met die trekjes moet je overigens wel oppassen, (teveel) alcohol zorgt ervoor dat je niet meer helder kunt nadenken en dus sneller onverantwoorde beslissingen maakt. Denk aan vechten, toch gaan rijden of een andere misdaad begaan.

Niet universeel

De man van 73 kilo die een blackout krijgt, is overigens slechts een voorbeeld. Niet iedereen heeft last van de alcoholische vergeetachtigheid. Het is afhankelijk van je gender, je gewicht, genetische en andere factoren. Het kan dus zijn dat je vrienden, die net zoveel tequilashotjes naar binnen hebben gewerkt, nog wel alles weten. Maar dat zegt dan weer niks over de kater de volgende ochtend...