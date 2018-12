Tandenpoetsen opnieuw uitgevonden

Met al het snoepgoed wat je rond de feestdagen naar binnen werkt, is het extra belangrijk om je tanden goed te poetsen. Is dat niet jouw favoriete klusje? Dan heb ik goed nieuws voor je. Een easy alternatief is momenteel hip & happening op verschillende crowdfunding platforms.

UnoBrush

Uno staat voor 1 en Brush voor een borstel. Maar mogen we de UnoBrush eigenlijk nog wel in de categorie tandenborstels plaatsen? De gadget lijkt eigenlijk meer op een bitje wat je in doet om bijvoorbeeld je tanden te bleken. Toch is dat (nog) niet wat hij doet. UnoBrush is gemaakt van (hoe kan het ook anders) Unofoam met micro cleaning fraction. Je hapt erin en de pulseringen zouden alle voedselresten en tandplak van je tanden moeten verwijderden. Volgens de fabrikanten levert dit een beter resultaat op dan ouderwets poetsen, omdat je zo ook op plekken komt die een tandenborstel normaal gesproken niet kan bereiken. De poetstijd: die is slechts 6 seconden. Dat klinkt haast te mooi om waar te zijn, maar ook grote bedrijven scharen zich inmiddels achter het UnoBrush initiatief, dus het ziet er wel naar uit dat dit echt beloftevol is. Ik ben zeer benieuwd in ieder geval. Een indruk zie je onderstaande video trouwens.

Tenslotte: voor wat hoort wat

UnoBrush reinigt jouw gebit, maar andersom moet jij dit apparaatje ook schoonmaken. Gelukkig is dat heel gemakkelijk; het Unofoam verwissel je 1x per maand van de hardplastic module. De module zelf cleanse je door middel van UV-licht. Daarvoor plaatst je ‘m in het bijgeleverde docking station waar hij tevens ook in opgeladen wordt. Dit verwijderd tot 99,9% van de aanwezige bacteriën. Rest mij nog een vraag te beantwoorden: wat kost zoiets nou precies? Prijzen beginnen vanaf 209 dollar en lopen op tot 399 dollar (family-package). Wie op tijd via Indiegogo besteld, kan met behoorlijke korting shoppen overigens. Daar kost de goedkoopste variant ‘nog’ maar 92 dollar momenteel.

