'Met een kunststof fles naar de winkel voor shampoo'

Duurzame kleding en duurzaam eten kennen we nu wel, maar wist je dat je ook op het gebied van cosmetica stappen kunt maken door duurzaam te kiezen? Nee, dat zit hem niet door extra zuinig te zijn met je mascara en hem daardoor maanden langer te kunnen gebruiken (is ook heel slecht voor je trouwens), maar op hele andere manieren. Wat dacht je bijvoorbeeld van verpakkingsvrije shampoo, een foundation zonder flesje of potje of écht dierproefvrije cosmetica?

Vegan = hip

Steeds meer cosmeticamerken gaan aan de slag om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te produceren. Met de consument die steeds bewuster koopt en een groeiend aantal vegetariërs en veganisten een logische stap. Uber Eats voorspelde gisteren nog dat veganisme in 2019 mainstream wordt, op basis van hoge stijgingen van het zoekgedrag in de Uber Eats-app van de afgelopen maanden naar veganistische opties. En in januari van dit jaar werd in een artikel van de NOS door de Nederlandse Cosmetica Vereniging aangegeven dat ook de vraag naar ‘biologische’ cosmetica toenam. Cijfers over die biologische cosmetica zijn tot dusver niet bekend, maar gezien de cijfers van Uber kunnen we er vanuit gaan dat ook de vraag naar duurzame cosmetica dus alleen maar gaat stijgen in 2019.

Dierproefvrij

Wat is dat dan, biologische cosmetica? In ieder geval cosmetica waarbij geen dierproeven zijn gedaan. Logisch zou je zeggen, maar wie verkoopt in bijvoorbeeld China werkt indirect mee aan dierproeven, ook al zijn dierproeven binnen de EU (en dus ook in Nederland) sinds 2013 verboden. Om China als voorbeeld te noemen: producten die daar naartoe worden geëxporteerd moeten langs de Chinese autoriteiten, die wél op dieren testen om te kijken of de producten veilig kunnen worden verkocht in hun land. “Daarom kunnen cosmeticamerken die in China verkopen niet claimen geheel dierproefvrij te zijn, omdat hun producten daar op dieren getest worden”, claimt de website Naoki.nl. Op die site kun je overigens een hele lijst cosmeticamerken vinden die wél dierproefvrij zijn.

Het statement van de site wordt bevestigd door Rowena Bird, co-founder van LUSH: misschien wel het grootste cosmeticabedrijf op het gebied van duurzame en diervriendelijke cosmetica. “Zolang China nog dierproeven uitvoert zullen wij nooit en ten nimmer een winkel openen in dat land, hoe groot de vraag ook is”, vertelt ze vol passie als we het haar interviewen over duurzame cosmetica. “Gelukkig zijn er veel merken die hierin ons voorbeeld volgen, maar we zijn er nog lang niet. Veel grote merken waarvan je het waarschijnlijk niet eens doorhebt vinden het toch belangrijker om nóg meer geld te verdienen, in plaats van 100 procent dierproefvrij te zijn.”

Geld

Geld is direct de belangrijkste reden waarom de merken niet volgen bij een andere uitvinding van LUSH: verpakkingsvrije cosmetica. Zo kwamen ze kortgeleden met verpakkingsvrije foundation en highlighter en hebben ze al een tijdje een groot aantal Naked huidverzorgingsproducten: producten als shower gel, shampoo, massageolie en gezichtsreiniging, allen zonder verpakking. “Maar het fabriceren van deze producten kost meer geld dan het domweg in een plastic flesje te stoppen”, verklaart Bird vol weemoed. “Waardoor bedrijven er dus niet aan beginnen. Zo verschrikkelijk zonde, want elk stuk plastic dat ooit gemaakt is bestaat nu nog steeds. En het is niet nodig. Wij hebben het onderzoek gedaan om de verpakkingsvrije producten te maken. Ieder bedrijf is welkom om de resultaten van ons te krijgen en hetzelfde te doen.”

Wellicht dat meer bedrijven dat, met het oog op het feit dat duurzaamheid dus steeds hipper wordt, in 2019 wél gaan doen. Bird hoopt het van harte en wil met ‘haar’ LUSH volgend jaar toewerken naar nog minder gebruik van plastic door de verpakkingsvrije cosmeticalijn nog meer uit te breiden. “En waarom denken we niet nóg verder? Ik hoop dat ik het nog meemaak dat het gewoon normaal wordt om met een kunststof fles naar de winkels te gaan en daar je shampoo of tandpasta aan te vullen. Dát zou echt zoveel doen voor een betere wereld.”