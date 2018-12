Met deze ademtechniek ga je stress te lijf

We weten tegenwoordig steeds meer over eten. Wat goed voor ons is en wat niet. Zo kunnen we aannemen dat het algemeen bekend is dat het eten van groenten en fruit goed is voor je en dat elke dag een zak friet juist niet bevorderlijk is voor ons lichaam. Maar het genezen van een chronische ziekte met behulp van gezond eten, wij wisten niet dat dat mogelijk was. Jeroen le Duc vertelde aan metro zijn persoonlijke verhaal over hoe hij zichzelf wist te genezen van de ziekte van Crohn.

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Normaliter worden er na diagnose medicijnen voorgeschreven, die je dan waarschijnlijk de rest van je leven zult moeten slikken. Le Duc zat daar niet op te wachten. „Halverwege 2014 kreeg ik voor het eerst last van een heftige steek in mijn buik. Mijn hele lijf was erdoor in paniek. Het was alsof de wereld om mij heen even vervaagde. Maar zo snel dat de pijn was opgekomen, zo snel verdween hij ook weer. Ik vond het vreemd, maar zag niet direct een reden om aan de bel te trekken.”

Proefkonijn