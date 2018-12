Hoe kom je zo snel mogelijk van je verkoudheid af?

Voel jij je ook zo slecht? Dat is niet zo gek, het is ten slotte weer de tijd van het jaar voor gesnotter, gehoest en geproest. Samen met onze collega’s van Woman’s Health willen wij jou helpen hier zo snel mogelijk vanaf te komen.

Een verkoudheid, of een griepje is weliswaar niet ernstig, maar kan wel heel vervelend zijn. Je verstopte neus, waterige ogen, en het hoesten van de longen uit je lijf, kunnen ervoor zorgen dat je je belabberd voelt. Volg onderstaande tips en tricks op, en wie weet ben je die verkoudheid snel de baas.

Gember en kurkuma

Om te beginnen is het van belang goed te blijven drinken. Hydrateren is namelijk heel belangrijk wil je zo snel mogelijk van die verkoudheid afkomen. En dan hebben we het natuurlijk niet over alcoholische versnaperingen, en ook niet over koffie of zwarte thee. Het beste kun je veel water drinken. Een goede vochtbalans is belangrijk voor een optimale werking van je lymfestelsel. Je lymfestelsel is namelijk van belang voor een goede afweer tegen virussen en bacteriën. Onze lymfeklieren maken witte bloedcellen aan die virussen tegengaan.

Een andere manier om virussen aan te pakken is door het eten en drinken van verse gember en kurkuma. Waarschijnlijk weet je al wel dat zowel gember als kurkuma een ontstekingsremmende, antivirale en slijmvliesverzachtende werking hebben. De makkelijkste manier om gember of kurkuma binnen te krijgen is door er thee van te trekken.

Vitamine C

Tot slot kunnen we natuurlijk niet om vitamine C heen. Deze vitamine is een belangrijk middel bij het verminderen van de symptomen van verkoudheid. Vitamine C zit onder meer in citroen, sinaasappels en kumquats, maar ook in groente als paprika, chilipepers, broccoli, spruitjes, bloemkool, spinazie en zoete aardappel.