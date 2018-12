Het effect van slecht slapen op je lichaam

We liggen allemaal weleens een nacht te woelen in bed. Het is te warm, het is te koud, of we kunnen simpelweg onze draai niet vinden. Een avondje slecht slapen is niet meteen het einde van de wereld, dan duiken we gewoon de avond daarop iets eerder ons bed in. Maar is het wel zo simpel?

De tekenen van slecht slapen zijn vrijwel meteen (bij de een misschien sneller dan bij de ander) zichtbaar. Denk naast hoofdpijn en een verminderde productiviteit aan wallen en een doffe huid. Een korte nachtrust kan daarnaast ook zorgen voor een slecht humeur. Dit is echter nog niet alles. Volgens een studie gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports zijn twee korte nachten al voldoende om je evenwichtsgevoel in de war te sturen.

Link is niet nieuw

Overigens is de link tussen slaap en evenwichtsproblemen niet nieuw. Drie jaar geleden toonde het Universitair Medisch Centrum in Omaha al aan dat wie weinig had geslapen minder goed scoorde op een evenwichtstest. De deelnemers moesten met één been op een mat gaan staan, terwijl ze hun ogen open hielden of toeknepen. De personen met de minste uren slaap scoorden beduidend minder goed op de test.

Een goede nachtrust is dus niet alleen goed voor je humeur, maar ook van belang als je onhandige valpartijen wil voorkomen. Hieronder volgen enkele slaaptips van slaapcoach Floris Wouterson: