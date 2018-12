Genezen van een chronische ziekte door gezond eten?

We weten tegenwoordig steeds meer over eten. Wat goed voor ons is en wat niet. Zo kunnen we aannemen dat het algemeen bekend is dat het eten van groenten en fruit goed is voor je en dat elke dag een zak friet juist niet bevorderlijk is voor ons lichaam. Maar het genezen van een chronische ziekte met behulp van gezond eten, wij wisten niet dat dat mogelijk was. Jeroen le Duc vertelde aan metro zijn persoonlijke verhaal over hoe hij zichzelf wist te genezen van de ziekte van Crohn.

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Normaliter worden er na diagnose medicijnen voorgeschreven, die je dan waarschijnlijk de rest van je leven zult moeten slikken. Le Duc zat daar niet op te wachten. „Halverwege 2014 kreeg ik voor het eerst last van een heftige steek in mijn buik. Mijn hele lijf was erdoor in paniek. Het was alsof de wereld om mij heen even vervaagde. Maar zo snel dat de pijn was opgekomen, zo snel verdween hij ook weer. Ik vond het vreemd, maar zag niet direct een reden om aan de bel te trekken.”

Proefkonijn

Le Duc vervolgt dat de steken steeds heftiger werden, en steeds vaker terugkwamen. „Uiteindelijk kreeg ik ze meerdere keren per week.” Na een bezoek aan de huisarts werd le Duc doorverwezen naar de internist. Daar volgde al snel de diagnose: De ziekte van Crohn. „Ik kreeg toen vrijwel meteen te horen dat ik een week later moest terugkomen, zodat we konden bespreken welke medicijnen ik zou gaan slikken. ‘Mooi niet’, dacht ik toen, ik wilde eerst zelf kijken wat ik hiermee kon doen.”

„Ik ben toen heel het internet afgegaan, wilde meer weten over de ziekte en het verloop. Al snel kwam ik verhalen tegen van mensen die vertelden dat ook medicijnen bij hen niet hadden geholpen. Een operatie, of een stoma, dat zag ik al helemaal niet zitten.” Le Duc besloot in plaats daarvan zichzelf als proefkonijn te gebruiken. „Alles wat ik op het internet heb gelezen heb ik op mijzelf uitgeprobeerd. Zo las ik bijvoorbeeld dat gluten een nadelig effect hebben op je darmen. Gluten heb ik dan ook direct uit mijn ‘dieet’ geschrapt.”

De afspraak die een week later gepland stond met zijn internist heeft hij laten schieten. „Hoe ik het aandurfde de medische aanbeveling van een arts te laten voor wat het was? Mijn opvoeding denk ik. Ik kan mij nog een handbaltoernooi herinneren van toen ik tien jaar oud was.” Le Duc kon niet deelnemen aan het toernooi omdat hij een ontsteking in zijn schouder kreeg. De huisarts schreef hem medicijnen voor. „De bijsluiter van het medicijn vermelde allerlei heftige bijwerkingen, maar de klachten zouden met zes weken over zijn. Eenmaal buiten gooiden mijn moeder en ik het middel meteen de kliko in. We hebben toen een homeopathisch middel geprobeerd. Binnen een week had ik geen klachten meer en ik kon tegen de verwachting in alsnog meedoen aan het handbaltoernooi.”

Zoektocht naar genezing

Het voorval uit zijn jeugd zorgde voor de nodige vastberadenheid bij le Duc om zichzelf zonder medicijnen te genezen. „Het was voor mij niet eens een kwestie van durven, maar de enige optie. Ik ging naar het ziekenhuis met de gedachte: vertel me wat het is, als ik dat eenmaal weet kom ik er verder zelf wel uit.” De verpleegkundige, die aanwezig was op het moment dat le Duc liet weten voor een andere weg te kiezen, stak niet onder stoelen of banken dat zij het niet eens was met zijn besluit. „En dat liet ze weten ook. ‘Dan horen we binnenkort wel van je’ zei ze.”

Voor le Duc een extra reden om te bewijzen dat hij het zelf wel zou oplossen. Zijn zoektocht naar een genezing zonder medicijnen verliep niet zonder slag of stoot. „In de maanden dat ik allerlei dingen aan het uittesten was qua voeding ging het ineens mis. Tijdens een serie nachtdiensten begon ook de eerste dag van mijn HBO-studie. Ik draaide mijn tweede nachtdienst, ging 1 uur naar bed, naar mijn studie, sliep nog een uur en vervolgde 5 nachtdiensten. De omschakeling van nacht naar dagritme verliep moeizaam en ineens kreeg ik een opvlamming.” Bij een opvlamming hebben mensen die last hebben van de ziekte van Crohn een groot deel van hun darmen geïrriteerd en ontstoken. Le Duc viel in een periode van een week wel 10 kilo af. „Zelfs het nemen van een slok water deed pijn.” Het was geen reden om zijn zoektocht op te geven.

Toch hetzelfde

Het is Le Duc inmiddels gelukt zonder medicijnen pijnvrij met de ziekte te leven. Wel was daarvoor nodig dat hij zijn hele leven omgooide. Le Duc werkte 11 jaar lang in de veiligheidswereld. Eerst bij de landmacht, later in evenementenbeveiliging, en vervolgens bij Veiligheid en Service bij de NS. Het was gebruikelijk voor le Duc om nachtdiensten te draaien en het werken op onregelmatige tijden liet zo zijn sporen na. Hij besloot te stoppen en om nog meer te leren over voeding, een opleiding tot orthomoleculair voedingsdeskundige te volgen. Nu is hij eigenaar van zijn eigen bedrijf Crohnproof, waar hij mensen de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa begeleidt.

„Ik dacht zelf altijd dat ik gezond at. Wel 12 bruine boterhammen per dag. Want ja, bruin brood is toch goed? Niet dus. Wij westerlingen eten tegenwoordig veel te veel granen.” Het is volgens le Duc vooral belangrijk een eventueel tekort aan vitaminen en mineralen op te vangen, en niet te veel granen te eten. Zelf vermijdt hij gluten, en eet hij als ontbijt pannenkoekjes gemaakt banaan en ei. „Wat ik vooral heel mooi vind is dat ik vroeger bezig was met fysieke beveiliging, en nu de mensen op een andere manier probeer te beschermen. Ondanks dat alles om mij heen is veranderd, doe ik toch nog min of meer hetzelfde.”