Elke dag meer mindful: 4 verrassende tips

Om meer mindful door het leven te gaan, hoef je niet urenlang op een meditatiekussen te zitten. Er zijn genoeg andere manieren om een snufje mindfulness aan je leven toe te voegen. Deze tips helpen je daarbij.

1. Pauzeer voordat je iets zegt of doet

Binnen twee minuten een mail beantwoorden of meteen reageren op een reactie die je raakt. Waarom zou je niet even de tijd nemen voordat je iets zegt of doet? Zo is de kans een stuk kleiner dat je later spijt krijgt van je reactie. Ook luister je zo beter naar wat de ander tegen je zegt en voelt de persoon waarmee je praat zich meer gehoord. Vind je het moeilijk om niet meteen te reageren? Zeg dan dat je even moet nadenken over je antwoord en er later op terugkomt. Of vat samen wat de ander tegen jou heeft gezegd. Zo creëer je meer tijd voor jezelf om te reageren en kom je er meteen achter of je de boodschap goed hebt begrepen.

2. Concentreer je op je omgeving

In plaats van met je gedachten bij de toekomst of het verleden te zijn, geniet je door mindfulness meer van het moment. Je focussen op je omgeving is een slimme en makkelijke manier om meer in het nu te leven. Doe dit bijvoorbeeld onderweg naar je werk. Laat je telefoon in je broekzak of tas en focus je op alles om je heen. Hoe ziet de lucht eruit? Wat valt je op aan de gebouwen? Welke mensen kom je onderweg tegen? Benoem in je hoofd wat je ziet. Door je te concentreren op je omgeving, maak je de reis bewuster en meer ontspannen mee.

3. Wees vriendelijk voor jezelf

Mindfulness helpt je meer in het moment te leven, maar je leert ook met meer compassie naar jezelf kijken. Dat betekent dat je minder snel oordeelt over jezelf en dus vriendelijker bent. Voel je je moe, dan leer je dat je rust mag nemen en het niet erg is dat je weinig energie hebt. En heb je behoefte aan frisse lucht, dan luister je daar naar. Mindful zijn betekent ook dat je gedurende de dag jezelf steeds afvraagt waar je op dat moment behoefte aan hebt. Het belangrijkste is natuurlijk dat je daar ook naar handelt. Als je het lastig vindt om op drukke dagen aan te voelen wat je nodig hebt, helpt het om even bewust pauze te nemen: ga zitten, sluit je ogen en adem een paar keer diep in en uit. Wat komt er dan in je op? Deze oefening kun je zelfs op de wc doen.

4. Luister met je volle aandacht

Luisteren vinden de meeste mensen lastiger dan spreken, terwijl niets is zo fijn is als iemand die met zijn volle aandacht naar jouw verhaal luistert. Probeer daarom vandaag in ieder geval één keer te luisteren zonder dat je je laat afleiden. Door er bewust voor te kiezen om zo geconcentreerd te luisteren, word je gedwongen om een keuze te maken: ga je toch verder met datgene waar je mee bezig was of kies je ervoor om je aandacht bij het gesprek te houden? Wees eerlijk en zeg eventueel dat je op een later moment graag naar het verhaal van de ander luistert.

Lisa en Shirah. Foto: Aline Bouma.

OVER ZENZOEKERS

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen. Wil jij je leven iets meer zen maken, maar weet je niet hoe? Stuur je vraag dan naar info@zenzoekers.nl.