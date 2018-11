Waarom teveel sporten niet goed is

Dat sporten goed is voor onze gezondheid dat weten we. Waar het voor jou misschien lastig is om jezelf één keer in de week, of misschien een paar keer in de week naar de sportschool te slepen, zijn er echter ook mensen die juist teveel doen en te vaak richting sportschool gaan.

Na het sporten is het belangrijk je lichaam te laten herstellen en rust te gunnen. Doe je dat niet, dan loop je het risico ‘overtraind’ te raken. Onze collega’s bij Woman’s Health schrijven dat de grens tussen het beste uit jezelf halen en je lichaam uitputten dun is.

Jezelf verliezen is makkelijk

Marloes Coenen, op haar negentiende de eerste vrouwelijke wereldkampioen MMA (Mixed Martial Arts), vertelt dat ze ruim tien jaar overtraind is geweest, maar dat totaal niet in de gaten had. „Toen ik er middenin zat had ik het totaal niet door.” Coenen zakte halverwege trainingen door haar benen, en had last van huilbuien. „In een tunnel zat ik, ik was alleen maar bezig met trainen en beter worden. Om topsport te beoefenen en vol te houden heb je een flinke portie motivatie nodig, maar dat kan soms ook betekenen dat je geen maat kunt houden.”

Als topsporter ben je jezelf continue aan het uitdagen om beter te worden, het kan daarom makkelijk zijn om jezelf te verliezen in je trainingen. Ook voor een amateursporter die zichzelf wil uitdagen door elke keer net ietsje verder te rennen, of net iets meer oefeningen te doen kan dit lastig zijn. Coenen tipt waar je het beste op kunt letten om ervoor te zorgen dat je niet overtraind raakt.

1. Geen zin

Je hebt geen zin om te sporten, maar kan ook niet de rust vinden om thuis op de bank te blijven zitten. Omdat je lichaam er zo aan gewend is om in beweging te komen, heb je de neiging om aan dit onrustige gevoel toe te geven. Het beste is om in dit geval jezelf af te leiden met een niet-fysieke bezigheid. Zoals een leuke film.

2. Verminderd prestatievermogen

De beste resultaten behaal je door een goede balans van beweging, voeding en rust. Laat jij je lichaam niet voldoende rusten, dan zal je lichaam je daar op af rekenen. Denk aan een verminderde conditie, of minder kracht.

3. Verhoogde (rust-) hartslag

Een rusthartslag die niet meer dan 10 procent hoger is dan je normale hartslag kan doden op oververmoeidheid. „Neem dan gas terug door je training te skippen of milder te maken, om te voorkomen dat je vermoeidheid overgaat in overtraindheid.”

4. Lage weerstand

Plotseling verkouden, of een griepje na het sporten. Dit is een duidelijk signaal dat je teveel vraagt van je lichaam. „Sporten is goed voor je weerstand, maar te veel van je lijf vragen werkt averechts.”

Wel of niet gaan trainen? Belangrijk is dat je leert luisteren naar je lichaam. Volgens Coenen is de belangrijkste maatstaf om te gaan sporten het plezier. „Als je twijfelt of je wel of niet naar de sportschool moet, vraag jezelf dan af: heb ik op dit moment zin om te trainen? Is het antwoord ‘nee’ neem dan een rust.”