Je hoeft niet zweverig te zijn om je zen te voelen

Als je meer wil weten over mindfulness, is het een goed idee de tijd te nemen en het Esther Mostert te vragen. Ze kan je urenlang en onverminderd enthousiast vertellen over de levenswijze. Daar hoef je niet zweverig of zen voor te zijn, „ik voel me er goed bij als ik het druk heb”. In haar boek Leven voor Gevorderden helpt je ze dan ook om mindful te leven zonder zweverig te worden of je hele leven om te gooien.

Echt niet altijd zen

Mostert komt uit de financiële wereld en begon zeven jaar geleden met mindfulness. „Het was geen vooropgezet plan er zo in te gaan”, vertelt Mostert, inmiddels ook mindfulnesstrainer én auteur. „Ik heb de natuurlijke drang dat als ik iets doe, ik het graag goed wil doen. Dan komt er altijd meer dan ik van tevoren had bedacht.” Maar mindfulness, is dat niet dat je zen bent, mediteert en altijd rust hebt? „Ik heb juist rust door onrust toe te laten. Mindfulness gaat over je eigen weg vinden en dicht bij jezelf blijven. Niet oordelen, niet jezelf vergelijken met anderen of doen wat je denkt dat moet.”

Geen half werk

Omdat Mostert nooit half werk levert, is ze inmiddels expert op het gebied van mindfulness. „Voor mijn opleiding moest ik heel veel boeken lezen, alles was eigenlijk heel droog. En ik voelde me er vaak rotter door, zo zen als in de boeken, dat zou mij nooit gaan lukken. Ik miste een praktisch boek dat ook leuk is om te lezen.” Dus gaat ze zelf aan de slag. „Schrijven is een manier om ruimte te maken in mijn hoofd. Door lezers een kijkje te geven in mijn leven en dat van mijn cursisten, wordt het heel herkenbaar. Je leert dat sommige dingen gewoon normaal zijn. En je hoeft er niks voor aan te schaffen of je leven om te gooien. En je hoeft ook niet het hele boek te lezen, maar gewoon het stuk waar je op dit moment iets aan hebt. Je leert dingen te nemen zoals ze zijn. Daardoor maak je je leven een stukje mooier. Je moet geluk niet buiten jezelf zoeken, maar in jezelf.”

Zelf de controle

Ook belangrijk vindt Mostert het terugkrijgen van de controle. „Ik ben ontzettend druk van mezelf. Ik neem ook wel eens te veel hooi op mijn vork.” Hoe ga je daarmee om? „Het gaat om leren bewuste keuzes te maken. Rust krijgen van binnen. Daarmee hoef je niet allerlei activiteiten te schrappen, je moet alleen wel weten waar je mee bezig bent. Daardoor krijg je grip en overkomt het je niet meer. Je wordt minder geleefd en krijgt de controle terug. Je bent misschien drukker, maar je weet wel wat je aan het doen bent. Leer ja zeggen tegen je nee. Dan sta je sterker in je schoenen en krijg je meer rust.”

Geen perfectie meer

Tijdens ons telefoongesprek belt de postbode aan. Mostert doet snel open en neemt de pakketjes aan. „Vroeger had ik gedacht ‘wat onhandig’ en gebaart dat hij later maar even terug moest komen. Nu neem ik het zoals het is. Even schakelen en dan weer terug. Niet meer panisch worden en denken dat dit gesprek perfect en ongestoord moet.”

Ze vervolgt: „Dat beeld hebben we, dat het perfect moet. Iedereen doet alleen maar gave dingen. Daardoor vervormt je beeld. Het leven is ook maar gewoon gewoon. Iedereen legt de lat hoog, ook voor zichzelf. We zijn altijd maar aan het excuseren. We moeten anders leren kijken. Wat gaat er wel goed? Kies om naar het positieve te kijken en zet dat op de voorgrond. Wees trots op jezelf en haal jezelf niet naar beneden.”

Somberheid is de shit

Dat betekent overigens niet dat je je altijd maar goed moet voelen. Integendeel, benadrukt Mostert. Ze heeft een heel stuk in haar boek gewijd aan hoe somberheid ‘de shit’ is. „We willen ons niet rot voelen en proberen daarom alles mooier te maken. Dat levert extra stress op. Je kunt beter het rotgevoel toelaten en jezelf afvragen wat je nodig hebt. Je proberen anders te voelen dan het is, is alleen maar een extra teleurstelling. Dat is niet nodig en mindfulness probeert dat te ondervangen. Als je het accepteert, krijg je meer lucht in een rotperiode. De enige weg eruit is er doorheen.”

Praktische tips

Tot slot heeft Mostert nog een aantal praktische tips.

Kijk in de spiegel

„Probeer de werkelijkheid onder ogen te zien en dat toe te laten. Niet zozeer het streven naar dingen of jezelf anders willen maken. Ik kan wel streven naar chill, rustig en zen worden, maar dat ben ik niet. Ik heb graag de controle en daar maak ik ruimte voor. Daardoor ontstaat er rust. Je moet vooral niet anders willen zijn.”

Stop met oordelen en vergelijken

„Dat haalt ons eigen gevoel naar beneden en dat is niet leuk. De sfeer wordt er niet leuker op omdat je geen verbinding met anderen hebt. En uiteindelijk heb je geen verbinding meer met jezelf.”

Open en eerlijk

„Doe je niet beter voor dan je bent. Dat doen we vaak. Juist als je je kwetsbare kant laat zien, ontstaat er mooi contact met anderen. En word je meer één met jezelf. Dit ben ik met mijn goede en mooie kanten én met de trekjes waarmee ik het mezelf niet makkelijk maak.”

Zeg nee

„Ik ben egoïstischer geworden. Ik was de grootste pleaser die er was en cijferde mezelf constant weg voor anderen. Mijn eigen leven zette ik op stop voor een ander, daardoor zat ik klem en deed ik mezelf tekort. Terwijl nu ik goed voor mezelf kan zorgen, ik ook beter voor anderen kan zorgen. Als ik mezelf nu opzij zet voor een ander, is dat een bewuste keus. Het geldt ook voor andere dingen. Een avondje niet sporten omdat je lichaam zegt dat een warm bad of een avondje Netflixen nu even beter is, is ook oké. Dan kom je de volgende keer weer in actie.”

Wees niet bang voor hobbels

„Aandacht staat in de mindfulness naast mildheid en compassie. Vestig je aandacht op het huidige moment en verpak dat in een laagje mildheid. Dan wordt je leven leuker. Je blijft dichter bij jezelf, waardoor je steviger in je schoenen staat en bewuste keuzes maakt. Je hoeft niet meer bang te zijn voor die hobbels. Je kunt jezelf vertrouwen.”