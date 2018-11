Hoe kun je overeten voorkomen?

Zit jij regelmatig na een etentje zo vol dat je niet meer kan bewegen? Daar is in principe niets mis mee, maar soms minder fijn als je nog een hele avond voor de boeg hebt. Uit onderzoek blijkt nu dat het eten van bitter voedsel je kan helpen dit overvolle gevoel te voorkomen.

Sneller verzadigd

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het eten van bitter voedsel de entero-endocriene cellen stimuleren. Deze cellen bevinden zich in de wand van je maag-darmstelsel en zorgen voor het scheiden van hormonen. Stimulering van deze cellen beïnvloedt je honger-en verzadigingsgevoel, en dat heeft weer tot gevolg dat je aan het einde van een maaltijd minder calorieën hebt binnengekregen. Dit omdat als je bitter voedsel binnenkrijgt sneller verzadigd zal zijn, waardoor de kans groot is dat je minder zult eten. Het zorgt er tevens voor dat je lichaam beter in staat is om koolhydraten te verwerken.

Een onderzoek uit Napels waar mensen in twee groepen werden verdeeld, toonde aan dat de groep die bitter had gegeten, bij een all you can eat buffet zo’n dertig procent minder op kon, dan de groep die niet bitter had gegeten. En professor Cedrick Dotson, verbonden aan de Universiteit van Florida, concludeerde dat mensen die regelmatig bitter eten, een stabielere bloedsuikerspiegel hebben.

Verwerken van koolhydraten

Dotson meldt tevens dat het eten van bitter voedsel zou helpen bij het verwijderen van suiker uit bloed en in plaats daarvan op te slaan in je lever en spieren. Volgens onze collega’s van goedgevoel.be is het gebrek aan bitter tevens een belangrijke oorzaak van het feit dat veel mensen last hebben bij het verwerken van koolhydraten.

Wil je voortaan dus dat ‘volle’ gevoel voorkomen, probeer dan iedere dag meer bitter voedsel toe te voegen aan je normale eetpatroon. Hierbij kun je denken aan groenten als andijvie, groenlof, rucola, spruitjes en artisjok.