Dit is hoe vaak je moet douchen volgens dermatologen

De één kan niet zonder een lekkere warme douche in de ochtend om toch echt even wakker te worden. De ander doucht dagelijks voor het slapengaan en een derde probeert zo weinig mogelijk te douchen. We hebben allemaal onze douchegewoonten, maar is er een de juiste? Ja, zeggen dermatologen van de Keck School of Medicine aan de University of Southern California.

En dat is slecht nieuws voor hen die het liefst nooit douchen; elke dag of om de dag is hartstikke goed voor je huid, zegt dermatoloog en assistent klinisch onderzoeker Nasa Elbuluk.

Dat advies hangt wel een beetje af van hoe vaak je intensief sport en waar je woont. Ze geeft op Health.com advies in drie dingen waar je goed op moet letten. Je huid zal je dankbaar zijn.

Na het sporten

Hoewel een deo en een droogshampoo je fris doen geuren, is het toch beter om even onder de douche te springen na een flinke zweetpartij. Met jezelf wassen verwijder je olie, huidcellen, zweet en bacteriën. Doe je dan niet, dan kan dat zorgen voor puistjes of zelfs schimmelinfecties. Vooral mensen die snel last hebben van puistjes, kunnen het beste direct na het sporten douchen.

Als je geen douche tot je beschikking hebt na fanatiek bewegen, zorg dan dat je je met een washandje goed wast. Tip voor de make up-dragers onder ons: haal je make up er als het mogelijk is voor het sporten af. Zo voorkom je dat de make up in je huid trekt. Lukt het niet voor het sporten? Haal het er dan zo snel mogelijk na je beweegsessie af.

Check je huidtype

Deze is lastig: als je niet getraind bent kan het lastig zijn om te bepalen wat je huidtype is. Wil je het zeker weten? Maak dan een afspraak bij een dermatoloog of een goede schoonheidsspecialist.

Mensen met een droge huid, wordt namelijk geadviseerd om een paar keer per week te douchen. Douche je elke dag, dan kan je huid droger worden, meer gaan jeuken of zelfs ontsteken. De fanatieke sporters met een droge huid wordt geadviseerd om een zeep te gebruiken die zacht is. Een kleine rondgang langs verschillende drogisterijen en natuurwinkels kan je fijne merken opleveren. Let op: een natuurlijk product kan ook voor een allergische reactie zorgen, dus let goed op wat je koopt. Smeer jezelf na het douchen in met een vochtinbrengende crème.

Hetzelfde geldt voor als je huid een stuk ouder is. Een oude huid is vaak droger en moet je dus niet al te vaak wassen. Heb je een vette, normale of gemengde huid? Douche dan gerust elke of om de dag.

Waar woon je?

Woon of verblijf je in een warme en vochtige omgeving? Stap dan gerust wat vaker onder de douche. Bij voorkeur dagelijks. Zo verminder je de bacteriën die op je huid leven. En dus de stank die je lichaam kan afscheiden.

Maar we leven in Nederland en de winter komt eraan. Het advies is om iets minder vaak te douchen. De droge lucht - zowel buiten als je verwarmde huiskamer - en veel douchen kan de huid uitdrogen. Let ook goed op met het scrubben en exfoliëren van je huid. En trakteer jezelf gerust op een verzorgend gezichtsmasker zo nu en dan.