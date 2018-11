Dit is het ideale tempo om calorieën te verbranden

Zeker op niet regenachtige dagen kan het een heerlijke bezigheid zijn: een lange herfstwandeling maken. Of het nu een blokje om is als je richting school gaat, een wandeling tijdens de lunchpauze of een lange boswandeling in het weekend, het is razend gezond. Maar hoe snel moet je wandelen als je naast een frisse neus halen wat calorieën wil verbranden?

Makkelijk te meten

Er blijkt een simpele formule voor te zijn, blijkt uit onderzoek van Catrine Tudor-Locke, onderzoeker aan de University of Massachusetts Amherst. Tudor-Locke berekende dat je gemiddeld op 100 stappen per minuut moet zitten. ,,Het is een goede, algemene richtlijn”, laat ze aan MyFitnessPal weten. Het is geen exact aantal, de een zal net over de honderd stappen zitten en de ander er net onder. Maar het gemiddelde van 100 stappen per minuut, is een advies voor elke leeftijd en elke conditie.

Meten gaat heel makkelijk, volgens Tudor-Locke. ,,De volgende keer dat je wandelt, neem 15 seconden de tijd om je stappen te tellen. Vermenigvuldig dat met vier en je weet hoeveel stappen je per minuut zet”, legt ze uit. ,,De meeste mensen lopen van nature harder dan de 100 stappen per minuut. Het is makkelijk om het te halen.” Wanneer je rond de 140 stappen zit, ben je alweer aan het joggen.

Nederlandse norm

De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is vijf tot zeven dagen per week dertig minuten matig intensief en drie dagen per week twintig minuten lang intensief bewegen. Bij matig bewegen kun je denken aan stevig wandelen of fietsen - de fiets pakken naar school of werk of een wandeling in de pauze dus. Bij intensief bewegen gaat het erom dat je ademhaling stevig versnelt.

Elke dag een lekker stuk stevig wandelen is hoe dan ook gezond. Je bent in de frisse buitenlucht, je beweegt en je pakt wat zonlicht mee. Zeker nu de donkere dagen weer beginnen geen overbodige luxe. In de praktijk blijkt dat vaak een stuk lastiger. De simpele manieren? Stel een stappenteller in op je telefoon die je meldingen geeft als je een bepaald aantal stappen hebt gedaan. Zo weet je of je rond de 10.000 aanbevolen stappen per dag uitkomt. Lukt dat niet? Neem wat vaker de trap of stap een halte eerder uit zodat je een stukje extra moet lopen. Haal wat vaker koffie voor je collega’s en maak in je pauzes een wandelingetje. Wedden dat jij zo aan je 10.000 stappen zit?