Zo vaak moet je op de weegschaal staan

Eindelijk ben je zover, dat moment dat je besluit dat de overtollige kilo’s er toch af moeten. Je pakt vaker de fiets in plaats van de bus, de trap in plaats van de lift en ongezonde snacks en maaltijden maken (grotendeels) plaats voor de gezonde variant. Ook je sportroutine is meer consequent. Maar als je op de weegschaal gaat staan, zijn er nog steeds geen kilo’s af.

Alles behalve motiverend en de verleiding om weer gewoon het (groente)kroketje bij de lunch te nemen wordt groter. Want als het niet lukt als je zo goed je best doet, wanneer lukt het dan wel? Moet je nog obsessiever gezond gaan leven? Gelukkig niet, je bent namelijk goed bezig. Het is alleen erg lastig om de weegschaal als graadmeter te gebruiken als je bezig bent af te vallen.

Vocht, sport en eten

Je gewicht kan namelijk flink fluctueren door allerlei factoren. Denk aan hoeveel vocht je in je lijf hebt, wat je zojuist hebt gegeten, wanneer je hebt getoiletteerd, het weer en de manier waarop je sport. Hier en daar een paar pondjes lichter of zwaarder zijn is daarom ook helemaal niet zo gek. Sterker nog, je lichaam doet precies wat het moet te doen en regelt zo dat alles goed werkt. Dat zorgt soms voor een kilo extra of minder.

Tips op een rij

Your Fitness Pal heeft een aantal tips op een rij gezet over hoe vaak je je nou eigenlijk moet wegen. Dat is namelijk nogal persoonlijk. Weeg je jezelf dagelijks en zorgen een paar grammetjes erbij ervoor dat je een rotdag hebt? Dat is niet de bedoeling. Is dit de trend, weeg jezelf dan vooral niet elke dag. Kies voor elke week op hetzelfde tijdstip of misschien zelfs elke maand. Lukt het je om naar het grote plaatje te kijken, dan kun je je prima elke dag wegen.

Elke week wegen

Kies je ervoor om jezelf wekelijks te wegen? Geef het dan ook echt een paar weken de tijd. Pas dan kun je een tendens zien. Ook al weeg je jezelf elke keer op hetzelfde tijdstip, het kan nog steeds veranderlijk zijn. Probeer ook hier naar het grotere plaatje te kijken en schrik niet als je een weekje zwaarder bent dan daarvoor. Het gaat erom dat de lijn naar beneden gaat. Of naar boven natuurlijk, misschien moeten er bij jou juist wat kilo’s aan.

Helemaal niet wegen

En natuurlijk kun je er ook voor kiezen om jezelf heel af en toe - zoals bij de dokter of in de sportschool - te wegen, of zelfs helemaal nooit. Soms geven je kleren veel beter aan of je de goede kant op gaat. Een gezonde levensstijl is lang niet altijd af te meten aan de weegschaal. Een gezond lijf is veel meer dan het nummertje. Probeer voldoende te bewegen, eet gezond en geniet vooral ook af en toe ongegeneerd van een stukje taart of een avondje borrelen met vrienden.