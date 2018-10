Psycholoog Thijs: ‘Druk zijn is een statussymbool’

Grote kans dat jij of je vrienden je er regelmatig schuldig aan maken. Op de vraag hoe het gaat, krijg je vaak het antwoord: ‘Goed, druk!’. Maar waarom zijn we allemaal zo druk, of valt het stiekem wel mee? En hoe word je stress de baas? Psycholoog Thijs Launspach specialiseerde zich op stress, drukte en burn-outs en helpt je in zijn nieuwe boek Fokking Druk een beetje op weg. Want: ,,druk zijn is een keuze”.

Alles moet perfect

,,Er is niet één reden, het zijn veel verschillende redenen dat we zo druk zijn”, legt Launspach uit. ,,Ons werk is veel drukker geworden, omdat banen complexer zijn. We mailen meer dan twee uur per dag en de grens tussen werk en privé is aan het vervagen. We leiden massaal aan fomo en hebben de neiging onze dagen te vullen met interessante activiteiten. En we zijn verslaafd aan onze telefoon, de spaarzame momenten die we hadden om te ontspannen, verdwijnen in die telefoon.”

Daarnaast zijn er nog wat oorzaken die tussen onze oren zitten. ,,We hebben de neiging om veel te piekeren en onze drang naar perfectionisme neemt toe. We hebben het idee dat we 24 uur per dag aantrekkelijk, fit, gelukkig, sociaal capabel en financieel succesvol moeten zijn.”

Druk zijn als statussymbool

Maar waarom antwoorden we massaal dat we druk zijn als iemand ons vraagt hoe het gaat? ,,De titel van het boek komt daar vandaan: ik hoorde mensen heel vaak zeggen dat ze het ‘fokking druk’ hadden.” Deels is of beleven we dat ook zo, zegt Launspach. ,,En ten dele is druk zijn een soort statussymbool. We vinden druk zijn niet alleen vervelend, het is ook fijn om productief te zijn. Het gevoel hebben dat we ertoe doen omdat we belangrijke dingen doen.”

Alleen pieken met rustmomenten

De drukte in onze levens is volgens Launspach een belangrijk onderwerp. ,,In het schrijven ben ik nog meer de waarde van rust gaan inzien. Ik heb gesproken met topsporters die hebben getraind voor de Olympische Spelen. Die snappen het belang van rust ook heel goed. Als je een belangrijke wedstrijd hebt, ben je niet alleen aan het trainen. Je kunt alleen pieken tijdens de wedstrijd als je genoeg ontspanning hebt tussendoor. Dat is wel een belangrijk inzicht geweest. Je kunt een hectisch leven alleen aan als je zorgt dat er genoeg rust is.”

Keuze

,,Dat we zo druk zijn, komt deels door hoe we over onszelf nadenken”, zegt Launspach. ,,Druk zijn is een keuze. We kiezen ervoor hoe druk we zijn en hoeveel stress we toelaten. Dat betekent niet dat druk zijn altijd een verkeerde of stomme keuze is. Soms moet je leven even druk zijn om de doelen te bereiken die je wil bereiken. Daar is niks ergs aan. Maar er zijn ook dingen die ons druk laten voelen. En we proberen ons lichaam met ons hoofd onder de duim te houden. Ook al voel je dat je rust nodig hebt, op wilskracht ga je toch nog even door. Als je daar niet goed naar luistert, ben je heel vatbaar voor een burn-out.”

Zo ga je het tegen

Je kunt die stressreactie ook nog een stap voor zijn. ,,Als jij niet fit bent, worden dingen sneller als stress ervaren. Waar ik altijd mee begin, is dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Genoeg en regelmatig slapen, gezonde voeding eten, een paar keer per week rustig sporten, minder koffie drinken en uitkijken met alcohol en drugs. Simpel beginnen met goed voor jezelf zorgen.”

Prioriteiten stellen

,,Je kunt zorgen dat je minder stress krijgt door de manier waarop je je leven indeelt. Goed plannen, weten waar je verantwoordelijkheden liggen en controle nemen over je leven. Een plan van aanpak. En tot slot kun je je mentale vermogen trainen met mindfulness of yoga. Dat kan ervoor zorgen dat je in het dagelijks leven geconcentreerd en minder gestresst bent.”

Prioriteiten stellen is belangrijk als je stress wil voorkomen. ,,Wat vind ik belangrijk, ben ik niet teveel aan het doen? Dat iets leuk is, betekent niet dat het altijd moet. Er is heel veel leuk. Als jij naar een festival gaat en het idee hebt dat dit de mooiste ervaring ooit moet zijn, is het meer stress dan ontspanning. Je bent ook nog eens bezig met constant foto’s maken om maar aan iedereen te laten zien hoe leuk het was.”

Zeg nee

En niet geheel onbelangrijk, er is helemaal niks mis met nee zeggen. In Fokking Druk heeft Launspach een vijf stappenplan beschreven om te leren nee te zeggen. ,,De eerste en belangrijkste stap is realiseren dat je een keuze hebt. De keuze ligt bij jou. Vraag jezelf eerst af: sta ik in mijn recht om nee te zeggen? Het antwoord is bijna altijd ja. Het ongemak ligt bij een ander, maar dat hoeft niet te betekenen dat jij verplicht bent. Ik ben een voorstander van afzeggen. Je mag best voor jezelf kiezen, ookal vinden anderen dat niet altijd leuk. Stap twee is het ook daadwerkelijk doen. Zoek of bel iemand op en zeg niet af via Whatsapp. Wees niet agressief of verdedigend, maar wees duidelijk wat je wel of niet wil. Realiseer je dat jij de keuze hebt.”