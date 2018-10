Onmisbare tips voor chaotische mensen

Afspraken vergeten, je sleutels overal laten slingeren en standaard een ontploft huis. Het leven van een chaoot is niet altijd makkelijk. Wil je meer structuur? Volg dan deze tips.

1. Creëer een vast ritme

Elke dag op een ander tijdstip opstaan en gaan slapen, kan je leven chaotischer maken dan nodig is. Net zoals steeds op andere momenten eten of sporten. Houd je daarom zoveel mogelijk aan een vast ritme. Creëer een ochtend- en avondroutine en probeer iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip te eten. Wijk in het weekend niet te veel van dit ritme af. Door meer regelmaat in je leven te brengen, creëer je namelijk automatisch meer rust.

2. Doe een braindump

Loopt je hoofd over van alles wat je nog moet of wilt doen? Maak dan een braindump. Dit houdt in dat je alles wat er in je hoofd omgaat op papier zet. Van die ene verjaardag die je niet moet vergeten tot de boodschappen voor het avondeten. Het fijne aan een braindump is dat je gedachten uit je hoofd zijn, waardoor je er (even) niet meer aan hoeft te denken.

3. Stel prioriteiten

Als je chaotisch bent, betekent dat vaak dat je te veel ballen in de lucht wilt houden. Ga na wat voor jou echt belangrijk is en maak keuzes. Vind je het moeilijk om te kiezen? Het helpt soms om te doen alsof je leven al bijna voorbij is. Dat klinkt heel beladen, maar komt erop neer dat je jezelf de volgende vraag stelt: ‘Wat had ik echt niet willen missen?’ Focus je alleen op de dingen die er voor jou echt toe doen.

4. Zeg vaker ‘nee’

Chaos zorgt ervoor dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is dan nog belangrijker dat je niet te snel overal ‘ja’ tegen zegt. Een handige truc om niet te veel hooi op je vork te nemen, is door jezelf bedenktijd te gunnen. Als iemand je iets vraagt, zeg dan dat je nog even over het antwoord moet nadenken. Zo laat je ook meteen zien dat je de vraag serieus neemt.

5. Breek de dag op in stukjes

Door een overvolle agenda verlies je eerder het overzicht. Breek de dag daarom op in kleine stukjes en werk vervolgens langzaam naar je doel toe. Zo kun je de ochtend het beste besteden aan taken waar je veel concentratie voor nodig hebt. Reserveer hier desnoods tijd voor in je agenda. Gebruik de middag voor afspraken of dingen die je moet regelen.

6. Bereid de week voor

Door erbij stil te staan wat je komende week te wachten staat, is er een kleinere kans dat je dingen over het hoofd ziet. Neem bijvoorbeeld elke zondag een paar minuten om je in agenda te kijken. Zijn er dingen die je nog moet voorbereiden of regelen? Schrijf het op en ga er eventueel later mee aan de slag.

OVER ZENZOEKERS

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Wil jij je leven iets meer zen maken, maar weet je niet hoe? Stuur je vraag dan naar info@zenzoekers.nl.