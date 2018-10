Nooit meer keuzestress: zo stop je met twijfelen

Elke dag moet je keuzes maken. Van het kiezen wat je op je boterham doet tot bepalen welke studie je wilt volgen. Maar wat als je altijd twijfelt en bang bent om de verkeerde keuze te maken? Met deze tips wordt kiezen een eitje.

1. Leer jezelf beter kennen

Soms maak je keuzes waarvan je achteraf denkt: ‘Waarom heb ik hier ooit voor gekozen?’ Natuurlijk kun je nooit alles van te voren weten, maar je kunt wel proberen om betere keuzes te maken. De truc is om meer zelfinzicht te creëren, zodat je beter weet wat bij je past. Het is dan makkelijker om de knoop door te hakken en te voorkomen dat je iets doet waar je later spijt van hebt. Denk vaker na over de dingen waar je gelukkig van wordt en probeer met dit in je hoofd keuzes te maken.

2. Kies het eerste wat in je opkomt

Je eerste keus is meestal ook de keuze die het beste bij je past. De reden dat je begint te twijfelen, is omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Meestal is het afwegen van alle opties helemaal niet nodig. Zoals bij het beslissen wat je die avond gaat eten of als je twijfelt tussen twee verschillende spijkerbroeken. Het gaat dan om zulke kleine beslissingen, dat het niet de moeite waard is om er uitgebreid over na te denken. Maak het jezelf makkelijk en kies voor je eerste ingeving.

3. Geef jezelf een deadline

Niet voor niets bestaat de uitspraak ‘ergens een nachtje over slapen’. Door er een nacht over te slapen, geef je jezelf tijd om weloverwogen een beslissing te nemen. Tegelijkertijd maak je het jezelf makkelijk door er een deadline aan te hangen. Vaak verandert je keuze toch niet als je er nog langer over nadenkt. Ben je geneigd ergens dagen- of wekenlang over te twijfelen? Geef jezelf dan een deadline waarop je de keuze gemaakt moet hebben.

4. Leer twijfelen op de juiste momenten

Je kunt proberen om nooit meer te twijfelen, maar zie ook in dat het niet verkeerd is om over sommige keuzes langer na te denken. Twijfel hoort immers bij het leven. Zo is het logisch dat je langer nadenkt over het wel of niet opzeggen van je huidige baan als je van plan bent een carrièreswitch te maken. Ook is het normaal dat je niet van de één op andere dag een relatie van tien jaar verbreekt, maar de tijd neemt om te beslissen wat je wil. Twijfelen wordt pas ongezond als je over álles honderd keer nadenkt.

5. Bekijk het minder zwart-wit

Soms lijkt het alsof er alleen maar goede en foute keuzes bestaan, terwijl er allerlei wegen naar Rome zijn. De wereld vergaat heus niet als je een keer een beslissing neemt waar je achteraf toch niet blij mee bent. Ook zijn de meeste keuzes die je maakt niet definitief. Heb je toch spijt van die ene bank, dan verkoop je hem toch weer? Door keuzes minder zwart-wit te bekijken, is het makkelijker om de knoop door te hakken.

