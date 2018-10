Dit is de beste manier om jezelf te wegen

De één doet het liever helemaal niet, de ander iedere dag: op de weegschaal staan. Maar daar zitten nog best wat haken en ogen (en handige weetjes) aan vast!

Volgens de National Weight Control Registry in Amerika weegt 75 procent van de mensen die met succes gewicht hebben verloren en dat zo hebben gehouden zich ten minste eens per week. Zij melden ook dat wanneer je jezelf weegt, je dat het beste kunt doen in de ochtend nadat je naar het toilet bent geweest.

Nog geen extra gewicht

Dat weten veel mensen wel, maar laten we toch nog even het waarom uitleggen: De ochtend is ideaal omdat je lichaam dan nog niet het extra gewicht van een stevige maaltijd meedraagt. ,,Overdag, wanneer je eet en drinkt voegen die voedingsmiddelen en vloeistoffen gewicht toe, tenminste totdat ze worden verteerd en uitgescheiden", meldt een voedingsdeskundige en woordvoerder van de Academie voor Voeding en Diëtiek aan Self.

„Slechts één kopje water voegt bijvoorbeeld al een 0,2 kilogram toe - en 20 procent van de meeste maaltijden is water, wat dus zorgt voor veel extra gewicht."

Om er zeker van de zijn dat je echt je lichaam weegt - en niet de pot koffie of die smoothie bowl die je voor de lunch hebt verorberd - raden dieetdeskundigen je aan na je wc-bezoek in de ochtend meteen op de weegschaal te stappen, nog voordat je naar de gym gaat of ontbijt hebt gegeten.

Consequent

Daarnaast is het volgens de deskundige belangrijk om je aan deze manier van wegen te houden, omdat je anders geen accurate update krijgt van je gewicht. En ook belangrijk: zorg ervoor dat je weegschaal op een harde, rechte ondergrond staat (geen tapijt bijvoorbeeld) en dat je rechtop staat. Met dat laatste is je gewicht gelijkmatig verdeeld over beiden voeten.

We weten dat het voor sommigen als een nachtmerrie klinkt om je wekelijks te wegen, maar er is wetenschappelijk bewijs dat jezelf regelmatig wegen mensen motiveert om gewicht te verliezen of hun goede gewicht te behouden. Volgens een studie uit 2012 die in The Journal of Nutrition and Dietetics stond, is het minder waarschijnlijk dat mensen die gewicht verloren zijn weer aankomen als ze zichzelf regelmatig wegen.

Er is zelfs een dieetgoeroe, Dr. Mike Roussell, die meent dat mensen die dagelijks op de weegschaal staan (en voor wie dat niet wil op zijn minst wekelijks) er drie kilo meer van af weten te houden dan mensen die dat niet doen. De reden? Eens per dag op de weegschaal staan zou je eraan helpen herinneren wat je doel is en motiveert je om dat doel te bereiken.

Zo kan volgens Self het stappen op een weegschaal je nu een rotgevoel geven, „Maar als je je gewicht kent en op een consistente manier controleert, kun je niet alleen je gewicht beheren maar ook betere beslissingen nemen op het gebied van je gezondheid in het algemeen."