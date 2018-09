Train je brein: calorieën verbranden door nadenken

Is jouw werk synoniem voor veel stress? Dan is het de hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Met deze vijf tips word je je werkstress de baas.

1. Houd een stressdagboek bij

Als je niet precies weet waar je stress vandaan komt, is het slim om een stressdagboek bij te houden. Schrijf een week lang op wanneer en waarom je je gestrest voelde. Misschien moest je je haasten voor de trein of ging je gestrest naar huis omdat je werk nog niet af was. Heb je eenmaal de oorzaken van je stress achterhaald, dan kun je kijken of je er iets aan kunt doen. Misschien kom je tot de conclusie dat je je wekker beter een paar minuten eerder kunt zetten of dat je aan het eind van de dag meer tijd moet inplannen om je werk af te ronden.