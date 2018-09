Met deze tips voelt iedere dag als weekend

‘Was het maar weekend’, dacht je misschien toen je wekker vanochtend ging. Goed nieuws: ook vandaag kan als weekend voelen. Deze vijf eenvoudige tips helpen je daarbij.

1. Begin je dag zoals in het weekend

Als je op maandagochtend ruw wordt gewekt door je wekker en vervolgens moet haasten voor de trein, verlang je waarschijnlijk naar de ochtenden in het weekend. Het relaxte weekendgevoel kun je vasthouden door je ochtenden doordeweeks iets aan te passen. Zet je wekker een paar minuten eerder en eet je ontbijt in bed, drink langzaam een kop koffie of zet je favoriete vrolijke muziek op. Het maakt niet uit wat je doet, als het je maar aan het weekend doet denken.

2. Verspreid leuke dingen meer

Het weekend is vaak een aaneenschakeling van leuke dingen. Niet gek dat je de hele week naar deze twee dagen uitkijkt. Maar waarom zou je al deze leuke dingen niet wat meer verspreiden over de rest van de week? Ga eens op maandag uit eten, op dinsdag naar de film en spreek woensdag met vrienden af. De kans is groot dat je dan minder naar het weekend verlangt.

3. Maak een lijst met positieve punten

Het weekend heeft veel voordelen, maar een werk- en/of schoolweek ook. Bekijk het eens van de andere kant: wat doe je doordeweeks wat je in het weekend niet doet? Misschien zie je op maandag altijd die aardige collega bij het koffiezetapparaat, geniet je iedere dag van de fietstocht naar je werk en kun je in de kantine uit een scala aan lekkere dingen kiezen. Door hierop te focussen, worden doordeweekse dagen automatisch leuker.

4. Leef in een langzamere versnelling

Er is één ding dat in de meeste weekenden niet bestaat: haast. Waarschijnlijk heb je op deze vrije dagen zeeën van tijd, waardoor het niet eens in je opkomt om te haasten. Dat je doordeweeks meer verplichtingen hebt, betekent niet dat je alles snel, sneller, snelst moet doen. Neem de tijd en vertraag je versnelling. Loop rustig, praat rustig en eet rustig.

5. Focus je op het moment

Als je in het moment aanwezig bent, maakt het niet uit of het maandag of zaterdag is. Je bent dan niet bezig met de toekomst of het verleden, alleen wat er nu is. Een handige truc om jezelf gedurende de dag terug te roepen naar het moment, is door te denken: ‘Nu ben ik…’ Op de puntjes vul je in wat je op dat moment doet. Zoals: ‘Nu ben ik een boek aan het lezen’ of ‘Nu ben ik op mijn werk’. Zo herinner je jezelf eraan dat je niet bezig hoeft te zijn met de toekomst of het verleden.

OVER ZENZOEKERS

Het openbaar vervoer staat meestal synoniem voor drukte, haast en stress. Wij, Lisa en Shirah, helpen je met 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen onderweg. Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

