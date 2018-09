Dit zijn de beste steden om hardlopend te verkennen

Ben je een heuse sportieveling en verken je een nieuwe stad het liefst met een paar hardloopschoenen aan je voeten? Vier steden om je dagelijkse hardlooprondje het beste voort te zetten!

Parijs

Om je croissant te verdienen is het belangrijk om eerst de calorieën te verbranden. Parijs is de ideale plek. Loop langs de Seine en zie de Eiffeltoren, Notre Dame en Le Jardin des Tuileries. En houd je van iets meer uitdaging? Ren een paar keer de Sacre Coeur op en af. Spierpijn gegarandeerd!

Ren langs de Seine en zie onder andere de Eiffeltoren. Foto: Unsplash

New York

Beter bekend als ‘The City That Never Sleeps’. Een prima reden voor jou om een rondje te rennen, nietwaar? En voor als je een bucketlist hebt: een rondje New York misschien een leuke oefening voor dé marathon? Loop door Central Park, over de bruggen heen en verken al rennend de prachtige stad.

Prima uitzicht, nietwaar? Foto: Colourbox

Dubai

In de zomer echt te warm, waardoor we je aanraden in de winter te rennen. Ze hebben diverse (brandschone!) routes die ideaal zijn voor hardlopers. En leuk bijkomertje: er is ook een 14 km lang strand, speciaal ontworpen voor de renners onder ons.

Dubai is een paradijs voor lopers. Foto: Colourbox

Vancouver

Het is een eindje vliegen, maar dan heb je ook wat. Vancouver is een walhalla voor hardlopers. Canada heeft prachtige natuur te vinden, en dat is zeker op (hardloop)afstand van de stad te vinden. Aanrader? Stanley Park!