De timeline van de gemiddelde Nederlandse dame staat na dit weekend waarschijnlijk volgestouwd met foto's en filmpjes van het immens populaire festival Coachella.

Veren, korte broekjes, feestende dames met een grote glimlach en vooral de aanblik van dat immense reuzenrad op het festivalterrein: je word er op dit moment mee doodgegooid als je je Instagram opent. Menig celebrity staat van het weekend te feesten in de hitte op het terrein van de Empire Polo Club, in Indio, Californië en ook aankomend weekend is het weer raak. Coachella is hot, maar wat vinden we toch zo leuk aan dat festival waar menig Nederlander van droomt ooit aanwezig te zijn? En waarom zou zo'n enorm festijn ergens anders nooit zoveel aandacht op social media genereren?

Metro zet een paar puntjes voor je op een rijtje en sprak met Kunna Haan, mede-eigenaresse van PaardenKracht (van die gezellige fotostands en eigen stages op bijvoorbeeld Amsterdam Open Air), verantwoordelijk voor de aankleding van verschillende festivals, social influencer en bovenal: vaste Coachella-gast.

1. De celebrity's

Eén van de redenen dat Coachella ergens anders ter wereld - bijvoorbeeld in Nederland - nooit zo goed zou werken als in het Amerikaanse Californië is dat de grootste sterren ter wereld natuurlijk van Amerikaanse bodem komen. En aangezien het festival voor hen om de hoek plaatsvindt, is het een kleine moeite om een paar uurtjes langs te komen op het festival (meestal vanwege een enorme sponsordeal en ver weg van het ‘normale’ publiek, maar ach).

„Merken zijn hier vol opgedoken door samen te werken met de sterren", meent ook Kunna. „En ook met andere influencers. Die merken organiseren vele afterparty's en dayparty’s gedurende het event. In ruil voor gratis kaartjes of verblijf wordt gevraagd of de celebrities voor de merken posten. En dat is een van de redenen waarom er zoveel van Coachella te zien is op social media."

Getty Images

Zo kan het dus zomaar voorkomen dat je tijdens je bezoek aan Coachella opeens Kylie Jenner, Rihanna of Katy Perry tegen het lijf loopt. Of in ieder geval: dat gevoel hebben mensen. En dat zorgt voor een enorme boost voor de kaartverkoop. Want wie wil er nou niet twerken met Rihanna?

Kylie Jenner tijdens Coachella 2017. / Instagram: @kyliejenner

2. De social influencers

Coachella is niet alleen ongekend populair bij Nederlandse social influencers als Negin Mirsalehi (3,9 miljoen volgers op Instagram) en Kunna zelf (28,7 duizend volgers), ook de buitenlandse dames die het megagoed doen op social media moeten gezien worden op het festival. Denk bijvoorbeeld aan de Russische blogger Mary Leest, (666 duizend volgers), de Duitse Jüli Mery (480 duizend volgers) of de Poolse blogger Julia Kuczyńska (1 miljoen volgers). Coachella trekt aan, dus moeten de vloggers, bloggers en modellen er koste wat kost aanwezig zijn. Bijna alsof het om een kolossale bedrijfsborrel gaat. En zolang we alleen de Nederlandse influencers op onze festivals zien, zullen festivals als Mysterland, Amsterdam Open Air of Lowlands het - slechts - voornamelijk goed doen bij het Nederlands publiek.

De Duitse blogger Jüli Mery. / Instagram: @juelimery

De Russische Mary Leest. / Instagram: @maryleest

3. Het weer

Je kunt veel zeggen over het Nederlandse weer, maar over één ding zijn we het vast eens: het is zo veranderlijk als het maar kan. Dat is in Californië wel anders, met haar zonnige dagen en bijna minimale kans op neerslag. Kortom: de locatie waar Coachella al vanaf de start in 1999 plaatsvindt, creëert de perfecte weersomstandigheden voor een geslaagd festival. Want hoe je het ook wendt of keert, men feest toch liever in de stralende zon dan in de stromende regen.

4. Fotogeniek

Nog zo'n ding: die stralende zon zorgt ervoor dat een groot deel van die oh zo bekende festivalfoto's op Coachella worden genomen tijdens Golden Hour: een bekende term uit de fotografie, waarmee het uur vlak voor zonsondergang bedoeld wordt. Foto's die dan gemaakt worden komen vaak prachtig uit de verf vanwege het rodere, zachtere daglicht dat door de zonsondergang veroorzaakt wordt. Geen bewolking is een garantie voor goede foto's tijdens het gouden uurtje. En die garantie... die hebben we in Nederland helaas zelden.

Kunna tijdens Coachella 2017. / Instagram: @kunnahaan

„Coachella is gewoon ook heel fotogeniek", vertelt Kunna. „Het is een prachtige locatie met alle palmbomen, de open velden, het reuzenrad... En de kunstsculpturen die ze bouwen zijn ook echt te gek. Het voldoet helemaal aan de zogenaamde ‘vereisten’ van het perfecte Instagramplaatje en dat laten de bezoekers graag aan de buitenwereld zien."

Instagram: @xeniaoverdose

5. De knetterharde line-up

Oké, we geven toe dat wij in Nederland met een Pinkpop en Lowlands ook best een fijne line-up - inclusief wereldsterren - hebben, maar toch komen we niet in de buurt van de line-up van Coachella. Wie een kaartje voor het festival weet te bemachtigen, verdient sowieso al een dikke pluim (allebei de weekenden met meer dan 126.000 bezoekers waren binnen 40 minuten uitverkocht), maar diegene kan dan ook genieten van de crème de la crème uit de muziekindustrie. Drake, Pharell Williams, Lady Gaga, Lorde, Kendrick Lamar en Radiohead zijn slechts het kersje op de taart van artiesten die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen.

Kunna: „Coachella boekt echte wereldacts, en vooral ook wereldacts uit elk muzikaal genre. Vorig jaar waren de drie grote headliners Radiohead, Lady Gaga en Kendrick Lamar. Dit laat duidelijk de verscheidenheid zien van het muzikale programma. En dit zijn er slechts drie, maar het rijtje wereldacts is echt enorm op Coachella."

„Er zijn weinig tot geen festivals in Nederland die zulke grote diverse mega-acts boeken, dat is gewoonweg te duur. Artiesten zoals bijvoorbeeld Daft Punk hebben op Coachella gespeeld, dat hebben we op een Nederlands festival helaas nog niet kunnen regelen."

„Daarbij zijn mensen in Amerika ook gewend om hogere prijzen voor tickets te betalen. Coachella draait bijvoorbeeld erg goed op de VIP kaarten (die kosten meer dan 1000 dollar. Speciale artiestentickets worden verkocht voor 5000 dollar). Hier worden er echt duizenden van verkocht. In Nederland moet je hier echt niet mee aankomen, daar zijn wij veel te nuchter voor."

Lady Gaga tijdens Coachella 2017. / Getty Images