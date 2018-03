Lijnen 2.0: zenuw die hongersignaal geeft bevriezen

Valentijnsdag, de dag van de liefde. Een dag die de een stilletjes voorbij laat gaan, terwijl de ander het uitgebreid viert. Waar het precies vandaan komt, zijn we nog steeds niet over uit. Wel is het een dag waar je inmiddels niet meer omheen kunt.

Of je nou samen bent met de liefde van je leven, een spannende date hebt, enorm veel liefdesverdriet hebt of gewoon een anti-Valentijn bent, er wordt op de 14e van februari een hoop muziek geluisterd. En als ze ergens weten wat voor muziek er wordt geluisterd, dan is het bij de streamingdiensten wel. Spotify besloot te kijken naar de data van 2016 en 2017 en kwam er zo achter wat de meest sexy, liefdevolle, verdrietige en anti-Valentijnsdag muziek is.

Liedjes voor de liefhebbers

Het platform onthulde daarom ook de meest populaire nummers als het gaat om liefde, seks, liefdesverdriet en natuurlijk de anti-liedjes. Voor iedereen blijkt een passend nummer te zijn, blijkt uit de top tien lijstjes van de streamingsdienst. Ed Sheeran, The Weeknd en Sam Smith zijn een paar van de artiesten waar we naar luisteren ten tijde van liefde, lust of liefdesverdriet.

Liefde

De Engelsman die ons al tijden overspoelt met zijn hits, Ed Sheeran, doet het goed bij de verliefde mensen. Hij wordt dan ook de koning van het moderne liefdeslied genoemd. Dat komt door onder andere Perfect, Photograph en Thinking Out Loud. Het moge duidelijk zijn dat de net verloofde Sheeran ook echt stapeldol is op zijn geliefde.

Wat sexy deuntjes betreft, grijpen we liever naar The Weeknd. Harten van luisteraars gaan sneller kloppen van zijn hits Earned It, Often en The Hills. Gratis tip voor als je die spannende date hebt morgen. Of een andere keer.

Niks met Valentijn

Wie echter een gruwelijke hekel heeft aan Valentijnsdag, kan ook gewoon terecht in de muziek. Niks zoetsappige cadeau's, dates, rozen en chocola, de haters kiezen liever voor een nummer dat ze sterker laat voelen of de onafhankelijkheid weerspiegelt. Een beetje rebels dus. En hoe doe je dat nou beter dan met No Scrubs van TLC? Precies.

Helaas zijn er ook heel wat gebroken harten zo halverwege februari. Muziek kan daarin troost geven, maar het blijkt dat we onszelf toch liever een beetje extra uitdagen tot een nog groter tranendal. En hoe doe je dat beter dan met muziek? Moeilijke tijden worden vaak van een soundtrack voorzien door Sam Smith met zijn emotionele Too Good At Goodbyes.

Wat draaien we voor Gordon?

In elk geval ben je niet alleen als je geen geluk hebt in de liefde. Ook Gordon lukt het nog steeds niet om de ware aan de haak te slaan. Nadat het programma waarin hij zou trouwen met de winnende kandidaat geen succes opleverde, is ook zijn nieuwe liefde geen succes. Een blije post van Gordon over zijn nieuwe liefde, werd door de man in kwestie meteen ontkend. Een leger advocaten komt er inmiddels aan te pas. Wat voor nummer draai je nou voor Gordon?

We vroegen het Mark van der Molen die in de middag te horen is op 3FM, samen met zijn compagnon Rámon. ,,Ik heb Death Cab For Cutie met Someday You Will Be Loved altijd een mooi liefdesliedje gevonden. Geschreven vanuit de eikel in de relatie. "Ooit word ik een verre, zwarte herinnering en zal er iemand zien die jou wel goed behandelt." Nou weet ik niet of Gordon van indierock houdt, anders is Riskay met Smell Yo Dick een goeie."

Anoul Hendriks van Radio 538 twijfelt tussen HIM van Sam Smith en Meant To Be van Bebe Rexha en Florida Georgia Line. Hij kiest toch voor Bebe. ,,Een lied dat bijna net zo vers is als het liefdesdebacle van Gordon. De New Yorkse “Bebe” (bekend van Martin Garrix - In The Name Of Love) lijkt op haar nieuwe hit zelf ook in de rug gestoken door een minnaar & geeft een soort Bob Marley-achtige twist aan de situatie: “If it’s meant to be, baby just let it be.” Het is goed zo. Everything’s gonna be alright; kop op… & voeten op het dashboard."

