Model zet onnodig schaar in lokken: #fuckbalenciaga

Stel: je vliegt als model twaalf uur naar een opdrachtgever, laat ál je haar eraf knippen voor de show, maar mag vervolgens die show niet lopen. Het overkwam Louise Parker, die voor Balenciaga de schaar in haar lokken zette.

Kappersbezoek

Dit schrijft het 28-jarige model in een open brief naar website The Cut. Ze werd door het designermerk benaderd omdat het interesse in haar zou hebben voor een nieuwe show. Ze vloog van Los Angeles naar Parijs voor een ‘fitting’ en paste talloze outfits. Ze werd tot slot gevraagd om haar haren af te knippen, omdat dat ‘beter binnen de show zou passen’. Omdat ze haar werk serieus neemt, besloot ze toe te stemmen. Haar haren werden tot aan haar oren afgeknipt in een ‘mannelijkere stijl’.

Kapot

De volgende dag hoorde ze tot haar verbazing niks meer van het merk en kwam ze er via haar agent achter dat ze tóch niet geboekt was. Parker schrijft in haar brief dat ze er kapot van is: ze begrijpt dat een show last minute gecanceld kan worden, ze maakte het zelfs mee. Maar nooit eerder voelde ze zich misleid, wat nu wel het geval is.

Stem moet gehoord worden

Louise post een korte versie van haar verhaal ook op Instagram onder de hashtag #fuckbalenciaga. Ze betwijfelt sterk of het modemerk wel écht aan de rechten van modellen denkt, wat Balenciaga zelf wel beweert. Ze hoopt dat haar post wat teweegbrengt in de modewereld, want volgens haar is het niet de eerste keer dat de rechten van modellen niet al te serieus worden genomen.