Vrouwen slapen slechter dan mannen

Nederlanders slapen lang, maar ook slecht. Vooral vrouwen blijken te kampen met slaapproblemen. Dat maakt de Hersenstichting bekend.

Eerst maar het goede nieuws: 90 procent van de volwassen Nederlanders haalt de aanbevolen slaapduur van 7-9 uur. Maar, genoeg slaap staat niet gelijk aan een goede nachtrust. En daar blijkt het vooral bij vrouwen verkeerd te gaan.

Vrouwen slapen gemiddeld iets langer dan mannen, maar dit is ook de groep die het slechtst slaapt. Vrouwen komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken ook meer slaapmedicatie dan mannen. De onderzoekers baseren zich op slaapdata van maar liefst 140.000 mensen uit tientallen bevolkingsonderzoeken van de afgelopen 25 jaar.

Slapeloosheid

Er zijn volgens de Hersenstichting drie soorten symptomen van slapeloosheid: moeilijk in slaap komen (het duurt langer dan 30 min voordat je in slaap valt), moeite met doorslapen ('s nachts wakker worden) en vroeg wakker worden. Heb jij zeker drie keer per week last van deze problemen, duurt dit minimaal drie maanden, ondervind je er overdag hinder van en komt dit niet door verstorende slaapomstandigheden? Dan is er sprake van slapeloosheid.

Een goede nachtrust is niet enkel belangrijk om goed te kunnen functioneren, maar ook om gezondheidsschade te voorkomen, meent de de Hersenstichting. „Chronisch slecht slapen vergroot namelijk het risico op neuropsychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes.”

