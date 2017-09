Instagrammer: de wereld over reizen is hard werken

Het klinkt als een droom: een beetje de wereld over reizen in ruil voor wat kiekjes op Instagram. Maar dat is flink hard werken, vertelt Instagrammer, blogger en globetrotter Nicola Easterby.

Haar foto's zijn jaloersmakend: is ze niet in Israel of Thailand, dan is ze wel in Griekenland of België. Nicola weet alle plekken waar ze komt zo op beeld vast te leggen, dat je meteen wegdroomt bij de bestemmingen. De fotografe heeft de afgelopen drie jaar bijna 250.000 volgers verzameld en reisde naar maar liefst 46 landen.

Hard werken

Maar dat gebeurt niet zomaar. De jonge vrouw zat op de universiteit in Brisbane toen ze besloot haar leven om te gooien en haar eigen weg te kiezen. „Het was niet makkelijk”, vertelt de Australische aan news.com.au. „Het was de engste en beste beslissing die ik ooit nam.”

Een beslissing die goed uitpakte, maar het is alles behalve makkelijk. „Iedereen kan reizen, maar je moet wel weten waar je goed in bent. Veel mensen kijken naar influencers en denken: dit wil ik ook, het ziet er zo makkelijk uit. Maar mensen beseffen niet dat er veel meer achter zit. Het is zoveel werk, iedereen werkt er zo hard voor.”

Heel veel sparen

Gratis spullen moeten niet je motivatie zijn, dan val je volgens Nicola snel door de mand. „Toen ik net begon met reizen, deed ik dat heel goedkoop.” Twee jaar lang reist ze, dan begint ze eindelijk roem te vergaren op haar account. Daarvoor bekostigt ze haar reisjes met hier en daar een baantje, waaronder trouwfotografie. Ze gaat zelfs weer bij haar ouders wonen om haar eerste grote reis te kunnen betalen. Uiteindelijk spaart ze 15.000 dollar om naar Europa te kunnen en haar reisfotografie-droom waar te maken.

De tijd nemen is het belangrijkst, zegt Nicola. „Je hebt tijd nodig om je content te maken.” Zelf deelt Nicola de foto's altijd op een ander moment dan ze daadwerkelijk ergens is.

Word je er rijk van?

Maar als het dan eenmaal gelukt is, dan heb je ook wat. Als ze ergens slaapt, betaalt ze met een review en regelmatig promoot ze producten van bedrijven op haar blog. Verder werkt ze samen met vliegtuigmaatschappijen, reisorganisaties en modemerken. Ze krijgt dagelijks mails van bedrijven of ze samen wil werken. „Een blog draait om vertrouwen. Mensen volgen me omdat ze mijn mening waarderen. Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn.” Dus schrijft ze ook over vervelende vluchten en andere ongemakken.

Mocht je overigens denken dat je stinkend rijk wordt van een goed gevuld Instagram-account, dan moet Nicola je toch teleurstellen. „Ik ben echt net in een huis gaan wonen met andere mensen. Ik woon met vijf anderen en ik vind het heerlijk!” Overigens heeft ze wél net een grote investering gedaan: „Grappig, ik heb de afgelopen week meer uitgegeven dan vorig jaar, omdat ik een auto heb gekocht.”