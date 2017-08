Smileys in je werkmail? Niet meer doen!

Doe jij het weleens, smileys gebruiken wanneer je voor je werk iemand moet mailen die je niet kent? Volgens onderzoekers kun je dat beter laten.

Mocht je in de veronderstelling zijn dat je door smileys sympathie wekt bij de lezer en extra warmte overbrengt, dan heb je het mis. Volgens een gezamenlijk onderzoek van de Israëlische Ben-Gurion Universiteit en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat juist niet zo te zijn.

Niet warm en niet professioneel

549 deelnemers uit 29 verschillende landen ontvingen voor het onderzoek werkgerelateerde e-mails van vreemden. Sommige berichten bevatten wel smileys, andere niet. De participanten moesten de mailtjes beoordelen op de factoren warmte en professionele competentie.

„Onze resultaten tonen aan dat een smiley in een werkmail, in tegenstelling tot een echte glimlach, helemaal geen menselijke warmte overbrengt en zelfs de perceptie van uw professionele competentie aantast”, aldus dr. Ella Gilkson.

Ook bleek dat de deelnemers die mailtjes lazen waar geen smiley’s in stonden, de betreffende mailers een gedetailleerder antwoord terugstuurden. Dit zou betekenen dat je dus meer te weten komt als je smileys weglaat in je berichten.

De deelnemers kregen overigens niet te horen of de afzender van de mailtjes een man of een vrouw is. Ze moesten tijdens het onderzoek aangeven van welk geslacht ze dachten dat de afzender was. Wat bleek nu: de proefpersonen gingen er bij mails met smileys eerder vanuit dat hij van een vrouw kwam dan van een man.