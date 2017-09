Win-win: erop uit met je therapeut

„Cool, dan zit ik niet met zo’n geitenwollensokkenpersoon en een kopje thee op een kamertje.” De reacties op therapie in de buitenlucht zijn enthousiast en er is veel vraag naar. Vooral bij jongere mensen valt buitenpsychologie in de smaak.

Even relativeren: natuurlijk is de gedachte dat alle psychologen in het geitenwollensokkenhokje te plaatsen zijn, compleet achterhaald. En als je iemand vertelt dat je regelmatig een bezoek aan de psycholoog brengt, wordt daar in de meeste gevallen echt niet meer raar van opgekeken. Zeker in het geval van generatie Y is het hartstikke normaal om in therapie te zijn. Uit een enquête van Metro onder 2000 personen tussen de 18 en 34 jaar blijkt dat 75 procent erover denkt naar een psycholoog te gaan of het al doet.

Burn out klachten

Die doelgroep zien psychologen Christel Westgeest en Irina Poleacov vaak voorbijkomen. „Ik zie heel veel mensen tussen de 18 en 34 jaar die een burn out hebben. Een van de dingen die we bespreken tijdens de sessies is lichaamsbeweging. Hierbij gaat het niet over intensief sporten, maar over langzaam in beweging komen”, vertelt Poleacov.

Dat bewegen kun je zelf doen, maar waarom zou je er niet samen met je psycholoog op uit gaan? Westgeest en Poleacov besloten de therapie van binnen naar buiten te verplaatsen. Dat doen ze beiden al een paar jaar met cliënten in hun eigen praktijken en voor de Buitenpsychologen sloegen ze de handen ineen. Want naar buiten gaan werkt: hup, de natuur in.

„Het is ontstaan in Amerika, een collega die in Central park ging lopen met gestreste Wall Street mensen”, vertelt Westgeest. Er zijn een paar therapeuten die het in Nederland doen, maar het is hartstikke in opkomst. „Je gebruikt gevalideerde behandeltechnieken. Hiervoor spreek je af in een park, bos of strand: je komt buiten en werkt tegelijkertijd aan je klachten.” Westgeest benadrukt dat wandeltherapie niet hetzelfde is als coaching. „Coaches behandelen echt lichtere vraagstukken.”

De locatie is wel van belang, dat is bij voorkeur een rustige en groene plek. „Het is bewezen dat mensen in de stad meer last hebben van psychische klachten door de drukte en het gebrek aan groen. Een korte wandeling in het groen zou al minder stress geven.”

De psychologen merken op dat cliënten dingen meer kunnen beleven in de natuur. Soms worden problemen heel erg tastbaar, dan komt bijvoorbeeld een boom of een plek symbool te staan voor een vraagstuk of een klacht. Daarbij krijgen cliënten eerder het idee dat ze er niet alleen voor staan, dat ze samen met hun therapeut het pad bewandelen. Poleacov: „Ik merk ook dat mensen soms met heel intieme onderwerpen komen, die durven ze in deze setting dan wel uit te spreken.”

Win-win situatie

Burn out klachten, depressieve klachten, angst, relatieproblemen, rouwklachten. De Buitenpsychologen werken met mensen die kampen met allerlei soorten problematiek. Westgeest: „Ik zie veel jongeren met overbelasting. Dat is een tendens waar we niet omheen kunnen, maar er zijn ook veel jonge mensen met zinsgevingsvragen: zit ik op mijn plek, haal ik wel alles uit mijn potentieel? Als ze niet aan de onderliggende verlangens toekomen, ontstaat daar soms weer somberheid uit.”

Dit herkent Poleacov: „Ik zie veel jonge Amsterdamse vrouwen die in dat perfecte Instagram plaatje willen passen, maar zich tegelijkertijd afvragen: wil ik daar echt bij horen?”

Of de drempel lager wordt om psychologische hulp te zoeken als de therapie buiten plaatsvindt? Westgeest: „Dat ervaar ik nu al. Voor mensen die het spannend vinden om contact te leggen en voor jongeren die misschien niet echt zin hebben om naar therapie te gaan is het toegankelijker. Dat vind ik leuk aan millennials, die staan wel open voor minder conventionele ideeën. Ook voor mensen die al van buiten en bewegen houden is het een toegankelijke stap om met wandeltherapie te beginnen. Tegelijkertijd moet het natuurlijk bij je passen.“

„We krijgen nu zelfs heel veel vragen van collega’s: ‘ik zie je de hele tijd lopen. Je post op Instagram, je bent buiten. Dat wil ik ook.’”, vertelt Westgeest. „In het voorjaar gaan we training geven aan collega’s. Onze ambitie is om een kaart van Nederland te creëren met plaatsen waar je buitenpsychologen kunt vinden.”

Een leuke bijkomstigheid voor de therapeuten is dat zij zelf ook in beweging komen. „Het is ook goed voor ons en onze collega’s, zitten is tenslotte het nieuwe roken”, zegt Poleacov. „Practice what you preach, daar word ik blij van.”