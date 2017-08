Depressie? Instagram kan het verraden

Alles op social media is gepolijster en het laat altijd zien dat het beter met je gaat dan het daadwerkelijk gaat. Toch? Je lach is misschien groter, de kleuren van je filter verklaren een hoop over hoe het écht is.

Onderzoekers stellen dat ze je geestelijke gesteldheid kunnen aflezen aan filters en kleuren die je gebruikt in je feed. In een onderzoek dat gepubliceerd werd in EPJ Data Science valt te lezen dat kleuren, gezichten en de veranderingen die mensen maken voordat ze een foto plaatsen, een geschiedenis van depressie af valt te lezen.

Pixel voor pixel

„In ons voorbeeld hebben we foto's pixel voor pixel bestudeerd. Mensen die depressief waren of waren geweest, gebruikten meer blauw en grijs en de beelden waren donkerder”, zegt Andrew Reece, postdoctoraal onderzoeker aan de Harvard University. Hij deed het onderzoek samen met professor Christopher Danforth, die aan de University of Vermont werkt.

Het label 'depressief' of 'gezond' in de groep die werd onderzoek, werd er ook echt gekeken naar wie er ooit gediagnosticeerd was met een klinische depressie. Met machines die zichzelf dingen kunnen leren, keken ze of er patronen te vinden waren bij de mensen die werden bekeken. Daarbij werd een model ontwikkeld dat kan voorspellen of mensen last hebben van depressie.

Filters

Mensen met een depressie bleken minder vaak filters te gebruiken. Wanneer ze dat toch deden, was Inkwell de populairste. Inkwell haalt een hoop kleur uit je foto weg. Ook de zwart-witfilters waren populair. Mensen zonder depressie gebruikten veel vaker Valencia, die de foto juist oplicht. Ook posten mensen die een depressie hadden of hadden gehad, vaker foto's met een gezicht erin.

Het onderzoek werd gedaan onder 166 mensen, waarvan 71 een depressieve geschiedenis hadden. In totaal werden er 44.000 foto's geanalyseerd. Een kleine groep dus, de onderzoekers waarschuwen dan ook dat deze resultaten lang niet op alle Instagram-gebruikers toegepast kunnen worden. „Maar we laten een hoop zien over ons gedrag met wat we doen”, zegt Danforth. „En we zijn een stuk voorspelbaarder dan we denken.”