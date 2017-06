Zes nummers om vriendendag mee te vieren

We vieren moederdag en vaderdag, maar vergeten we onze vrienden soms niet? Het is vandaag vriendendag! We gaven je al zes redenen waarom je dat écht moet vieren en nu geven we je ook nog eens zes nummers om het mee te vieren.

Spice Girls - Wannabe

If you wannabe my lover, you gotta get with my friends. Zo luidt het devies van de vijf Britse dames die na deze enorme hit uitgroeiden tot een supergroep. De muziek en de hele cult om de vrouwen heen staat symbool voor de ultieme vrouwenvriendschap! Want vriendjes komen en gaan, vriendschap blijft. Met, zo bleek later, z'n ups en downs.

Dionne Warwick - That's What Friends Are For

Als je op iemand kan rekenen, is ht Dionne Warwick wel. Het loyale dat beste vrienden naar elkaar hebben, beschrijft ze in That's What Friends Are For. Samen met vrienden Elton John, Stevie Wonder en Gladys Knight.

Queen - You're My Best Friend

Bij Queen denk je waarschijnlijk als eerst aan Bohemian Rhapsody en Somebody To Love. Maar Freddy Mercury en consorten brachten ook een ode aan vriendschap. De tekst van dit nummer past zo op een ansichtkaart, maar hé, clichés zijn cliché omdat ze waar zijn.

The Rembrandts - I'll Be There For You

Het is inmiddels ruim twintig jaar geleden dat de eerste aflevering van Friends werd uitgezonden. Bij die serie over, natuurlijk, vriendschap, hoort een soundtrack die de hoogte- en dieptepunten van vriendschap bezingt. Dat wisten The Rembrandts prima voor elkaar te boksen. Even at my worst I'm best with you!

De Dijk - Ik ben jouw beste vriend (Toy Story)

De ultieme kinderfilm over vriendschap en alles voor elkaar over hebben is natuurlijk Toy Story. De film gaat niet alleen over speelgoed dat stiekem leeft, maar ook over vrienden die écht alles voor elkaar over hebben. En daar gaat ook de soundtrack over, ingezongen door Huub van der Lubbe van De Dijk.

Groove Armada - My Friend

Als het even niet gaat, dan bel ik jou. Dat bezingt Groove Armada in My Friend. In goede en slechte tijden!