4 keer de hipste oma's op Instagram

Ouderen gebruiken steeds meer social media zoals Whatsapp, Facebook en Twitter. Het gebruik van sociale netwerken in de leeftijd van 45-65 jaar is toegenomen. Ook zijn er steeds meer ouderen die zich op Instagram begeven, Metro heeft de leukste Instagram-accounts van 'oma's' op een rij gezet.

Mensen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar brengen de laatste jaren meer tijd door op social media. Hun gebruik van sociale netwerken is toegenomen van 70 procent in 2014 naar 83 procent in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend. De oudjes onder ons maken vooral veel gebruik van Skype Messenger en Whatsapp. Ook is het aantal 65-plussers dat op Facebook zit toegenomen, van 26% in 2014 naar 83% in 2016. Het aantal 65-plussers dat op Instagram zit is nog niet zo groot, toch zijn er al een aantal 'fashionable grannies' actief op Instagram.

De 88-jarige Amerikaanse Helen Ruth Van Winkle op Instagram bekend als @Baddiewinkle heeft ruim 3.1 miljoen volgers, niet zo gek want haar outfits zijn hipper dan hip.

De 63-jarige Lynn Slater werd op straat per ongeluk ontdekt als stijlicoon. Inmiddels heeft ze ruim 220.000 volgers onder de naam @Iconaccidental.

Dee Goldberg gaat op Instagram schuil onder de naam @Deeegoldie, ze heeft nog maar 9.072 volgers, maar haar kleurrijke outfits zijn sowieso een vrolijke verschijning tussen je Instafeed.

De 74-jarige Judith werkte ooit als psychiatrisch verpleegkundige maar blogt tegenwoordig onder haar naar de @Stylecrone