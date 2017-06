7 handige gadgets voor de zomerse temperaturen

De zon en haar warme temperaturen gaan vaak gepaard met ongemakken: zweet dat in straaltjes over je gezicht loopt, plakkende kleding en een slappe haardos. Hoe los je dat op?

Met deze handige essentials kom je de hete dagen zonder moeite (en zonder glimhoofd!) door. Oók als jij op kantoor zit. Beloofd!

1. Dep-papiertjes

Zeg maar vaarwel tegen een glimgezicht met deze blotting papers. Je dept er je neus of T-zone mee af. De papiertjes matteren en absorberen overtollig talk. Handig: ze zitten in een klein doosje dat je overal mee naartoe kunt nemen.

Prijs: 1,99 euro. Verkrijgbaar via Kruidvat.

2. Tafelventilator

Zit jij de komende dagen achter je bureau gekluisterd in een aircoloos kantoor? Geen zorgen, met deze retro ventilator heb je toch wat frisse lucht. Wél even overleggen met je collega’s, want het apparaat is niet helemaal geluidloos.

Prijs: 39,90 euro. Verkrijgbaar via bol.com.

3. Shawl of bandana

Het liefste ga je met warme temperaturen voor een simpele outfit. Deze kan je opfleuren door een sjaaltje in je haren te dragen. Zijn die meteen mooi uit je gezicht! Weten hoe je de sjaal nog meer kan gebruiken? Bekijk dan deze video.

Prijs: 4,49 euro. Verkrijgbaar via asos.

4. Waterspray voor je gezicht

Wat is er fijner dan een koude plens water in je gezicht tijdens de hitte? Nou, een verstuiver die je make-up niet laat uitlopen. Zoals deze van Evian, die ook nog eens hydraterend werkt. Spray het over je gezicht en laat het inwerken. Je kunt het middel nog afdeppen, maar ook gewoon laten opdrogen. Nog een tip: spray de nevel vóór je foundation of zonnebrand aanbrengt, op je gezicht. Zo smeer je de boel extra goed in.

Prijs: 7,99 euro. Verkrijgbaar via Bol.com.

5. Bodymist

Je hals wordt niet blij van zon in combinatie met de meeste parfums. Door de alcohol die er in een luchtje zit, kan je huid namelijk gaan irriteren. Als je toch een parfum wil dragen, ga dan voor een speciale zomereditie (zonder alcohol) of, nog fijner: een bodymist. Deze zijn gemaakt op basis van water. Zo verfrissen ze je lichaam en laten ze een subtiele geur achter. Deze kokosvariant is een aanrader: hij ruikt zomers en fris.

Prijs: 12 euro. Verkrijgbaar via The Body Shop.

6. Zonnepoeder

Je kunt in dit artikel lezen hoe belangrijk het is om je huid goed in te smeren met zonnebrand. Oók wanneer je alleen een stukje naar de tram loopt! Als je er geen zin in hebt om telkens in de weer te gaan met een tube crème, kan je ook gaan voor dit makkelijke zonnepoeder met factor 15. Je strooit er wat van op je handen en dept het poeder zo op de huid van je gezicht, hals of armen. Het werkt meteen matterend!

Prijs: 9,25 euro. Verkrijgbaar via Lush.

7. Mini-ventilator

Ook in een bloedhete tram of trein hoef je niet zonder verkoeling te zitten met deze usb-ventilator. Je plaatst het apparaatje namelijk zo in je laptop of je telefoon en waaien maar.

Prijs: 9,95 euro. Verkrijgbaar via Bol.com.