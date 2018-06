Een bakkie koffie van een vluchteling

Door de straten van Den Haag waggelen ze met een grote, vierkante rugzak gevuld met koffie, op zoek naar mensen om koffie aan te bieden. Mohammad Al Saman (32) uit Syrië en Haleem Al Fadhili (32) uit Irak zijn op Wereldvluchtelingendag op 20 juni actief in de Haagse straten.

Beteuterd

De mannen zijn te herkennen aan identieke T-shirts met de tekst ‘Bakkie doen? Ontmoeting met koffie en een verhaal’ en hun grote rugzakken, compleet met vlaggetjes. Gewapend met een spuitslang in hun handen stappen ze op de mensen af. Eerst zijn Al Saman en Al Fadhili nog een beetje verlegen, maar na een paar keer zijn ze helemaal uit hun schulp gekropen.

Maar het is niet altijd even makkelijk. Zo zonk bij Al Fadhili bijna de moed in de schoenen toen hij in het begin een paar keer werd afgewezen. ,,Waarom willen ze geen koffie aannemen?’’ klinkt het van een beteuterde Al Fadhili. Niet iedereen is even enthousiast, maar na een paar nee’s lijkt het tij te keren. ,,Ik ga hen koffie aanbieden,’’ Al Fadhili wijst met zelfvertrouwen een vinger recht op twee mannen die een beetje verward kijken. ,,Ze willen vast wel, toch?’’ klinkt Al Fadhili hoopvol. Dat is inderdaad ook zo. Meteen vindt er een gesprek plaats en vertelt Al Fadhili in het Engels, met de hulp van Al Saman die Nederlands spreekt, over zijn situatie. Met een glimlach loopt Al Fadhili weer weg. ,,Het is me gelukt!’’

Uitgerust met een rugzak vol koffie gaan de mannen de Haagse straten op

Scherp reageren

Sahar Hossini (24) uit Iran heeft wel vaker koffie uitgedeeld op straat. Ook zij vertelt dat mensen soms scherp kunnen reageren met ,,nee, nee, nee geen koffie.’’ ,,Dit vind ik jammer’’, vertelt Hossini. ,,Juist wanneer je een gesprek aangaat met ons, kunnen Nederlanders erachter komen dat we eigenlijk best veel op elkaar lijken. Waarom zou je geen kopje aannemen?’’

Niet alleen tijdens ‘bakkie doen?’ maakt Hossini bijzondere dingen mee. ,,Humanity House en Vluchtelingenwerk werken vaak samen’’, aldus Hossini. ,,We geven ook voorlichtingen op scholen, van basisschool tot universiteit, over vluchtelingen’’. Zo kunnen leerlingen naar Humanity House gaan en in het museum een vluchtelingenroute doorlopen om te ervaren hoe het is om je huis en haard te verlaten. ,,Er kwam een meisje van zo’n 15 jaar oud vanuit school hierheen voor een voorlichting en gesprek met ons’’, vertelt de Iraanse. ,,Maar ze had een negatieve houding tegenover vluchtelingen. Na de voorlichting kwam ze naar mij toe en zei ‘ik ben toch blij dat ik jou heb ontmoet, ik kijk er nu heel anders tegenaan’ en daar was ik blij mee. Dat is het doel van de voorlichting.’’

Al Fadhili en Al Saman zijn in ieder geval trots op de bijzondere ontmoetingen die ze tot stand hebben gebracht woensdag. En dat door met een rugzak gevuld met koffie op mensen af te stappen met de vraag ,,wil je een bakkie doen?’’