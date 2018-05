My Indigo toont andere kant van Sharon den Adel

Als zangeres van Within Temptation is muziek een vaste waarde in het leven van Sharon den Adel. Tot ze twee jaar geleden tegen een writers block aan loopt. Dat legt de basis voor haar soloplaat onder de naam My Indigo, dat een heel andere kant van de zangeres laat horen.

Nee, My Indigo betekent niet het einde van Within Temptation, de symfonische rockband die zij in 1996 oprichtte met haar levenspartner Robert Westerholt. Sterker nog: er staat al een nieuw album gepland voor eind dit jaar, gevolgd door een uitgebreide Europese tournee door achttien landen die de band ook naar Amsterdam (AFAS Live, 24 november), Groningen (MartiniPlaza, 25 november) en Tilburg (013, 22 december) brengt. De fans kunnen opgelucht ademhalen.

Kwetsbaar

Toch hebben de tien liedjes op haar soloplaat alles te maken met Nederlands internationaal meest succesvolle band. De bestaansreden van de ingetogen luisterplaat die ze als My Indigo maakt en waar ze nu mee optreedt, ligt bij de band waarvan ze al dik twintig jaar de stem en het gezicht is. Na de release van Hydra, het voorlopig laatste album waar de rockband in 2014 een Amerikaanse top 10 hit mee scoorde, toerde ze de wereld over en speelde van Canada tot Chili en van Londen tot Tokyo voor honderdduizenden mensen. Eenmaal thuis duurde het niet lang of Den Adel moest de studio in om te beginnen aan de volgende plaat van de band. „Normaal kom ik vol energie terug van een tour. Dat was deze keer anders”, zegt ze. „Ik merkte dat er iets aan de hand was, want ik kon mij niet inleven in de muziek; in plaats van dat ik mij sterk, episch en overwinnend voelde, zoals onze muziek klinkt, voelde ik mij kwetsbaar. Ik had geen inspiratie, was niet in de stemming om een nieuwe plaat voor Within Temptation te maken. Ik dacht dat ik het kwijt was en moest stoppen met de band.”

De jaren aan de internationale top van de muziekwereld hadden hun tol geëist. Sinds Within Temptation in 2000 nationaal en internationaal doorbrak met ‘Ice Queen’ en het bijbehorende album Mother Earth, was er vrijwel geen rust in de levens van Den Adel en Westerholt. De ene internationale tournee volgde de andere op, er waren samenwerkingen met andere artiesten en duizenden interviews, fotoshoots en radio-optredens. De trein die Within Temptation heet, denderde maar door. Tijd om op adem te komen of op de rem te trappen, was er niet. Ondertussen ging het leven ook gewoon door: ze kreeg met Westerholt drie kinderen, de reden waarom hij sinds 2011 thuis blijft om voor de kinderen te zorgen, terwijl zij op tournee is. En toen werd haar vader ernstig ziek. „Alles bij elkaar was het te veel”, blikt ze terug. „De constante druk die bij een band op ons niveau komt kijken, werd een last. Ik zat tegen een burn-out aan. Toen mijn vader ziek werd, kreeg ik een reality check. Ik voelde mij niet groots, maar klein. Muziek, mijn uitlaatklep, mijn katalysator om dingen te verwerken, deed het niet meer. Ik kreeg een writers block en moest tijd voor mijzelf nemen.”

Schok

Dat uitgerekend muziek maken niet meer ging, was een schok. Liedjes schrijven en zingen waren altijd vaste waarden in haar leven. „Ik ben gelukkig als ik zing. Dat ik geen liedjes meer kon schrijven voelde alsof ik een grote liefde verloor”, legt ze uit. „Ik werd er radeloos van.” Paradoxaal genoeg komt ze juist uit haar writers block door te schrijven. Niet voor Within Temptation, maar voor zichzelf. Zo komt de inspiratie weer terug. Den Adel: „Ik moest doen wat ik altijd heb gedaan: dicht bij mijzelf blijven. Dat betekende liedjes schrijven die niet bij de band pasten.”

Zo wordt My Indigo geboren, waarmee ze nu ook optreedt. De tien popliedjes klinken heel anders dan die van haar vaste band. Ze flirt met dance en haar stem krijgt alle ruimte. In de teksten schrijft ze vanuit een buitenstaandersperspectief over wat ze voelt en meemaakt tijdens haar writers block en privésituatie. Anders dan bij haar vaste band hoeft My Indigo geen miljoenenpubliek te bereiken: „Ik heb deze liedjes echt voor mijzelf geschreven. Als er mensen zijn die het mooi vinden dan ben ik al tevreden. En zie: tijdens het schrijven kwam er plotseling ook een liedje voor de band tussendoor. My Indigo is de redding geweest voor Within Temptation.”

My Indigo live: 4 juni, Q-Factory Amsterdam