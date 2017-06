Karin Slaughter is gek op Nederland en wij op haar

MTV Cribs is niks bij de lobby van het Amsterdamse Waldorff Astoria hotel: grote fauteuils worden er geflankeerd door enorme vazen met kakelverse bloemen, een keur aan deftig snoepgoed voor bij de koffie staat op een grote tafel uitgestald onder glazen stolpen en de grote, hoge ramen bieden uitzicht op een ruime stadstuin met hegjes.

Het ontbreekt de 46-jarige Karin Slaughter - die ook in dit hotel mag overnachten - duidelijk aan niets tijdens haar promotionele tripje aan ons land, en dat is niet zo gek: Nederland is dol op de succesvolle, Amerikaanse thrillerschrijfster. En zij op ons, zo blijkt als we even later tegenover haar zitten naar aanleiding van haar nieuwe boek Goede Dochter.

Je nieuwe boek Goede Dochter komt als eerste in Nederland uit. Waarom is dat?

„Mijn Nederlandse vertaalster is gewoon ontzettend snel! Ze vertaalt mijn boeken al bijna vanaf het begin en is de enige aan wie ik zelfs de ruwe, nog niet door de uitgeverij geredigeerde versie opstuur zodra een verhaal klaar is. Zij vindt het belangrijk om het verhaal zo goed mogelijk te kennen en stelt ook zeer gedetailleerde vragen als ze iets niet snapt. En dat is fijn, want niets is vervelender dan een slechte vertaling. En geloof mij: de Nederlandse lezers nemen geen blad voor de mond als er een keer iets niet klopt!”

Je hebt in Nederland inderdaad een ontzettend grote fanbase, enig idee hoe dat kan?

„Omdat mijn boeken voor Nederlanders heel herkenbaar zijn, denk ik. Mijn eerste reeks The Grand County speelt zich af in een klein dorp en een groot deel van Nederland is in feite een aaneenschakeling van kleinere steden en dorpen. Al die plaatsjes kennen types als de dorpsgek, de regelneef, de slet, de corrupte priester; iedereen bemoeit zich met iedereen.”

Je bent hier ook vaak. Hoe groot is de kans dat een van je boeken zich ooit in Nederland zal afspelen?

„Jaren geleden heb ik eens een boek geschreven, The Giftbook, waarin de ouders van een personage uit Friesland komen. En in Veroordeeld waren de moeder en oma Nederlands. Dat zijn leuke dingen en daar kan ik ook research voor doen, maar voor een heel boek weet ik simpelweg te weinig over de gebruiken en alledaagse dingen hier. Dat gaan lezers merken. Wat wel zou kunnen is dat ik een personage eens een bezoekje laat brengen aan Nederland.

Je wordt ook nu weer overal aangekondigd als ‘the queen of crime’, wat vind je zelf eigenlijk van die bijnaam?

„Het eerste wat ik dacht toen ik het las was: oh, dat betekent dat ik oud ben. Wat dat betreft was ik liever the prinses of crime geweest! Maar ik moet het maar accepteren. Zo kreeg ik laatst ook een lifetime achievement award en dacht: maar daar ben ik toch nog veel te jong voor?! Maar toen ging ik eens door mijn boeken heen en zag dat ik 17 jaar bezig was en dacht: fuck, ik ben ook gewoon oud genoeg hiervoor! Ik ben vooral dankbaar dat mensen nog steeds zo geïnteresseerd zijn in mijn boeken.”

Op dit moment worden twee van je boeken vertaald voor televisiefilms. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

„Omdat ik het eerste niet wilde. Ik zag dat er te veel veranderd moest worden aan het originele verhaal waardoor ik het niet meer herkende. Wat nu verfilmd wordt zijn twee losse verhalen, maar ik heb ook series geschreven. Het probleem daarmee was altijd dat tv-makers van elk boek uit een reeks een losse, op zichzelf staande afleveringen wilden maken, terwijl de hoofdpersoon juist door de gebeurtenissen verandert. Toen Breaking Bad een succes was, was Hollywood in shock: konden mensen zo lang hun aandacht ergens bijhouden? De komst van het binge-watchen heeft mijn blik op het verfilmen van mijn boeken wel veranderd.

Oh? Komt er dan ook een tv-serie aan over je serie-personages Will Trend of Sara Linton?

„Misschien… we zullen het zien..”, glimlacht Slaughter mysterieus terwijl ze van een simpel glaasje water nipt.

Het boek Goede Dochter ligt vanaf nu in de boekhandel.