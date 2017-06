Japanse cultuur inspireert muzikant OIJ

Hij is niet echt te definiëren als dj of band, maar zit er ergens tussenin. En dat beschrijft zanger, songwriter en producer Valentijn Crouwel ook niet echt: met een zelfgebouwde én duurzame lichtshow probeert hij als OIJ iets totaal nieuws.

Alleen in Japan

OIJ staat voor ‘only in Japan’, het land dat Valentijn inspireerde. „Ik hou van de cultuur daar”, vertelt hij aan Metro Lifestyle. „Aan de ene kant moet je er heel erg binnen de lijntjes kleuren. Overdag loopt men strak in pak en is men heel traditioneel. ‘s Avonds komt er juist een extreem creatieve kant naar buiten. Die balans probeer ik ook met mijn muziek te vinden.”

Cinematische electropop noemt hij die muziek. „De eerste twee nummers van de show zijn liedjes liedjes, vanaf het derde of vierde nummer wordt het eigenlijk een lange dancetrack. Daarmee krijg ik mensen lekker op gang. Dat is vooral fijn omdat ik nog niet de grootste artiest van de wereld ben: ik speel vaak voor een publiek dat mijn muziek nog niet kent. Nu hoeven ze niet aandachtig te luisteren, maar kunnen ze vooral lekker dansen.” Een goede sfeer creëren en mensen die genieten is het belangrijkst volgens Valentijn.

Lichtshow

Voor de mensen die liever niet dansen, heeft Valentijn ook een creatieve oplossing bedacht: zijn show vindt plaats in een soort led-kooi. „Tijdens mijn show ben ik voornamelijk bezig, ik heb niet echt tijd voor interactie met mijn publiek. Als ik niet bezig ben met mijn toetsen, is het wel de drumpad of een track mixen.” Daarom bouwde hij zelf een kooi met verschillende lichten die voor een kleurrijke visuele show zorgen. „Ik had een tweede man op het podium nodig, dat is de led-kooi geworden.”

Lees ook: Muzikant IX verkoopt zijn muziek in kleding

Sinds zijn EP-release afgelopen woensdag heeft hij wat nieuws: de show is ook nog eens duurzaam. „Dat is een heel cool nieuw ding: ik heb een batterij die is opgeladen met groene energie in mijn studio. De liveshow die ik zelf doe is daardoor duurzaam.” Valentijn is er trots op. „Het is een positieve boodschap die ik naar buiten probeer te brengen. Hopelijk inspireert het mensen om outside the box te denken, of eigenlijk inside want de batterij is een soort doos”, grapt hij. Realistisch is hij wel. „Ik zal de wereld als muzikant alleen niet redden. Maar als ik op het podium mensen kan inspireren, komen we samen een heel eind verder. We moeten aan onze toekomst denken. Ik wil dit steeds verder ontwikkelen om te kijken hoe dat beter kan.”

Benieuwd naar de muziek? Je kunt OIJ's EP Wabi Sabi beluisteren op Spotify.