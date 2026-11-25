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Neurologen waarschuwen voor 6 uitspraken tegen mensen met dementie: dit kun je beter zeggen

‘Dat weet je toch nog wel, mam?’ Het klinkt onschuldig, maar kan iemand met dementie onzeker maken. Neurologen en andere deskundigen leggen uit welke zes veelgemaakte fouten je beter kunt vermijden tijdens een gesprek.

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Dr. Carolyn Fredericks hoort deze aanpak regelmatig van mensen die net mantelzorger zijn geworden en hun naaste willen helpen. “Ik denk dat dit vanuit goede bedoelingen gebeurt”, zegt Fredericks, neuroloog aan Yale Medicine, maar deskundigen benadrukken bij het Amerikaanse Time welke uitspraken je beter kunt vermijden en wat je in plaats daarvan kunt zeggen om iemand zich betrokken, gerespecteerd en op zijn gemak te laten voelen.

‘Weet je nog wie ik ben?’ Waarom je dit beter niet vraagt bij dementie

Leren communiceren met een naaste met geheugenproblemen vergt oefening. Het kan betekenen dat je gewoontes moet aanpassen die vroeger vanzelfsprekend waren, zoals herinneringen ophalen aan familievakanties of iemand corrigeren als diegene een detail verkeerd vertelt.

Misschien hoop je op een moment van herkenning of wil je gewoon vriendelijk gedag zeggen. Maar door iemand te vragen jou te herkennen, zet je diegene meteen onder druk, zegt dr. Elizabeth Landsverk, geriater en auteur.

Stel jezelf in plaats daarvan gewoon voor: “Hoi oma, ik ben Sarah. Wat fijn om je te zien”, bijvoorveeld. Houd het simpel en begin niet meteen met een ingewikkelde uitleg over de familieband.

‘Dat heb ik al gezegd’: herhalen werkt beter bij dementie

Geef de ander vervolgens iets om over te praten, zoals de taart die je hebt meegenomen, de bloemen op tafel of de hond die nieuwsgierig aan je tas snuffelt. “Leef in het moment”, zegt Landsverk. “Iemand kan nog steeds genieten van een bezoek, ook als diegene zich niet precies herinnert wie er op bezoek is.”

Je hebt dezelfde vraag inmiddels zes keer beantwoord, moet de deur uit en je geduld raakt op. Fredericks begrijpt dat. Toch helpt het niet om iemand erop te wijzen hoe vaak je iets al hebt uitgelegd. Geef de informatie opnieuw en stel vervolgens voor om wat anders te doen.

Als je moeder bijvoorbeeld opnieuw vraagt hoe laat jullie naar de dokter vertrekken, kun je zeggen: “We gaan om elf uur. Het is nog maar een halfuur, zullen we ons samen klaarmaken?” Heb je toch je geduld verloren? Bied dan je excuses aan voor je toon, zonder opnieuw de nadruk te leggen op de geheugenverlies.

‘Dat is niet waar’: iemand met dementie corrigeren kan averechts kan

Stel je voor: als je moeder ervan overtuigd is dat iemand haar handtas heeft gestolen, is je eerste reactie misschien om uit te leggen waarom dat onmogelijk is. Je bent immers de hele middag thuis geweest en er is niemand binnengekomen. Waarschijnlijk heeft ze de tas gewoon ergens neergelegd.

Maar een uitleg die voor jou geruststellend klinkt, kan voor iemand met dementie volgens de experts juist afwijzend overkomen, zegt Fredericks. Begin daarom met het erkennen van haar angst: “Dat klinkt heel vervelend. Ik help je zoeken.”

Je hoeft niet te bevestigen dat de tas daadwerkelijk is gestolen. Door het gevoel te erkennen kun je reageren op wat haar van streek maakt, zonder in een discussie over de feiten terecht te komen. “Vaak raken ze de draad van het verhaal kwijt en vinden ze het vooral prettig dat je helpt om hen rustig te krijgen. Als ze zich weer rustiger voelen, laten ze die gedachte soms vanzelf los”, zegt Fredericks.

‘Schatje’ of ‘lieverd’: wanneer koosnaampjes bij dementie kwetsend worden

Een warme en vriendelijke toon is altijd een goed idee. Maar iemand als een klein kind toespreken is een ander verhaal. Kristine Williams, hoogleraar verpleegkunde aan het University of Kansas Medical Center, doet onderzoek naar communicatie met mensen met dementie. Zij waarschuwt voor zogenoemde ‘elderspeak’: taalgebruik waarbij ouderen worden aangesproken alsof ze kinderen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit koosnaampjes als ‘schatje’, een overdreven zangerige stem of het gebruik van ‘wij’ terwijl je eigenlijk ‘jij’ bedoelt. Het geeft iemand het gevoel dat diegene niet zelfstandig kan handelen.

Mensen gebruiken termen als ‘lieverd’ en ‘schatje’ vaak om lief te zijn, maar voor iemand die zich al bewust is van de veranderingen in zijn of haar geheugen, kan het bijzonder frustrerend zijn om behandeld te worden alsof diegene niets meer zelf kan. De context blijft belangrijk. Noem je je partner al jaren ‘lieverd’, dan hoef je daar niet mee te stoppen. Blijf gewoon praten zoals je gewend bent en pas je alleen aan wanneer dat nodig is.

Praat niet óver iemand met dementie, maar mét diegene

Volgens de experts gebeurt het regelmatig dat er over iemand wordt gesproken, zonder diegene bij het gesprek te betrekken. Ook als iemand hulp nodig heeft bij het herinneren van details, is het belangrijk diegene rechtstreeks aan te spreken en mee te laten praten.

“Je hoeft niet twintig vragen te stellen, maar het is heel belangrijk dat iemand betrokken blijft en niet wordt buitengesloten”, zegt Williams.

Mensen merken het namelijk nog steeds wanneer ze worden buitengesloten. “Net als ieder ander kun je je daardoor beschaamd, gekwetst of beledigd voelen”, zegt Fredericks.

‘Wat wil je vandaag doen?’ Waarom twee keuzes bij dementie beter kunnen werken

Je wilt daarnaast dat je naaste zelf kan bepalen hoe de dag eruitziet. Maar voor iemand met ernstigere geheugenproblemen kan een brede vraag als ‘Wat wil je vandaag doen?’ overweldigend zijn, zegt Landsverk.

Geef liever twee concrete opties: “Wil je wandelen of liever naar muziek luisteren?” Hetzelfde geldt voor aankleden. Houd twee shirts omhoog en vraag welke de voorkeur heeft. “Je wilt iemand zeker keuzes geven, maar houd het eenvoudig”, zegt Landsverk.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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