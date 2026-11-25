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Esther verloor zoon Oscar (11) bij een autorally: ‘Na 13 jaar denk ik nog: kom maar weer thuis’

Dertien jaar geleden verloor Esther Schroeijers haar 11-jarige zoon Oscar na een ongeluk bij een autorally. Nog altijd betrapt ze zichzelf op de gedachte dat hij gewoon weer thuiskomt. “Oscar blijft altijd elf.”

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Als je in het nieuws berichtgeving leest over het abrupt overlijden van een kind, gaan toch al snel gedachten door je hoofd heen als: ‘Wat verschrikkelijk voor de ouders’. Voor Esther is het inmiddels dertien jaar geleden dat zij haar kind verloor. “Oscar was 11 toen hij overleed, hij zat in groep acht. Hij was een sportieve, ondeugende, slimme en vooral hele lieve jongen. Een jongen met pretogen, rode lachwangen, een knuffelkont en hij keek met enthousiasme naar de wereld. Het is zo jammer dat zijn leven zo abrupt gestopt is. Ik mis hem enorm.”

Rallyauto rijdt publiek in: Oscar (11) wordt geraakt

Op zondag 1 september 2013 krijgt Esther een verontrustend telefoontje tijdens een middag weg met vriendinnen. Haar ex-man is samen met Oscar en zijn halfbroertje naar een autorally in Amsterdam gegaan en daar ging het gruwelijk mis. “Oscar was een weekend bij zijn vader. Samen met mijn vriendinnen stond ik nog te wachten op een boottocht toen ik plots gebeld werd. Ik hoorde gelijk aan de stem van mijn ex-man dat het heel erg was. Ik zakte letterlijk door mijn benen. Het is bizar hoe de wereld in een klap onder je voeten vandaan zakt.”

Op dat moment weet Esther nog niet precies wat er gebeurd is. “De verbinding viel steeds weg, maar ik hoorde paniek door de telefoon heen. ‘Het is heel erg’ en ‘hij gaat dood’, riep mijn ex-man en op de achtergrond hoorde ik sirenes en herrie. Ik had geen idee waar ze waren, maar ik voelde me vooral heel naar dat ik niet bij Oscar was. ‘Blijf bij hem’, schreeuwde ik door de telefoon. Mijn vriendinnen wisten gelijk dat het foute boel was, schoten me te hulp en we stapten snel in de auto richting het ziekenhuis. De een reed, de ander troostte me en weer een andere vriendin begon met bellen en regelen om te achterhalen wat er precies gebeurd was. Ik weet nog dat ik in de auto naar het ziekenhuis alleen maar naar mijn telefoon zat te staren en allerlei vragen door mijn hoofd spookten. Die autorit leek uren te duren. Deze dag heeft mijn leven compleet veranderd.”

Twee weken op de intensive care: Esther blijft bij Oscar

Op de dag van het ongeluk blijken Oscar, zijn vader en halfbroertje vlakbij een U-bocht te hebben gestaan. Een rallyauto mist daar de bocht en rijdt met volle snelheid rechtdoor het publiek in, precies op de plek waar Oscar staat. Hij komt verderop in een greppel terecht, wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw naast Oscar overlijdt ter plekke.

“Je stapt in een soort achtbaan en je hebt geen idee wanneer die gaat stoppen”, vertelt Esther. “Ik kwam met mijn vriendinnen als eerste in het ziekenhuis aan. Later volgden mijn ex en Oscar. Ik wilde Oscar vastpakken, knuffelen en van alles tegen hem zeggen, maar ergens ben je ook bang dat je in de weg loopt of dingen verkeerd doet. Zijn vader heeft gezien hoe de auto op Oscar inreed en was daardoor overspoeld door schuldgevoelens en verward door het trauma. Tegelijkertijd probeerde ik er voor mijn kind te zijn en erachter te komen wat er nu precies was gebeurd.”

Oscar wordt niet wakker: de hoop van zijn ouders verdwijnt

Oscar ligt uiteindelijk twee weken op de intensivecareafdeling in het ziekenhuis. “Ik was iedere dag bij hem. Samen met mijn dochter — Oscars zus Robyn — reden we aan het eind van zo’n dag naar huis en probeerden we wat te eten, te slapen, mensen in te lichten, en dat ging twee weken lang zo door. Het is bizar hoe je brein dan functioneert.”

“Na een week zouden ze Oscar proberen uit zijn coma wakker te maken”, vervolgt Esther. “Een moment waar we al onze hoop op vestigden, maar je leest tegelijkertijd aan de artsen en verpleegkundigen af dat het niet goed is. Steeds stelden we weer onze verwachtingen bij. Zou Oscar niet meer kunnen voetballen? Dan kon hij altijd nog aan rolstoelbasketbal doen. En als hij niet meer zou kunnen traplopen? Dan was er altijd nog ruimte voor een aanbouw. Op die manier hielden we met allerlei scenario’s rekening. Maar Oscar werd niet wakker en er kwam geen positief nieuws. Hoewel je jezelf hoop en moed in blijft praten, voel je uiteindelijk aankomen dat je slecht nieuws gaat krijgen.”

Na anderhalf jaar valt Esther in een diep zwart gat

De artsen vertellen de familie dat Oscar veel schade heeft opgelopen aan het ongeluk en geen kwaliteit van leven meer zal hebben. “Je wilt geen afscheid nemen van je kind, maar tegelijkertijd wisten wij: dit is geen aanvaardbaar leven voor een enthousiaste en sportieve jongen als Oscar. In het ziekenhuis heeft iedereen van hem afscheid mogen nemen. Het was een heftig en emotioneel afscheid, waarna Oscar uiteindelijk rustig is overleden. Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit genomen heb. Dat je iemand uit liefde moet loslaten.”

Maar hoe ga je als moeder om met zo’n intens verlies? “Het is heel gek, maar je schiet in een soort regelstand. Nu vraag ik mezelf weleens af: ‘Waarom stortte ik niet in?’ Maar de overlevingsmodus houdt je op de been. Eerst wil je namelijk de uitvaart zo mooi mogelijk regelen. Tegelijkertijd wilde ik er zoveel mogelijk voor mijn dochter zijn en later probeer je je leven weer op te pakken en regelmaat te vinden. Een paar maanden na Oscars dood overleed ook mijn vader en zijn overlijden is als een waas aan me voorbijgegaan. Ik stel mezelf gerust met de gedachte dat mijn vader achter Oscar aangegaan is. Maar na 1,5 jaar ben ik in een heel diep zwart gat beland. Toen was het heel zwaar en heb ik gelijk hulp gezocht. Ik heb namelijk best lang gevochten tegen het feit dat ik nooit meer de oude zou worden. Maar dat is een utopie. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Dertien jaar later: ‘Oscar blijft altijd elf’

Dat haar leven nooit meer hetzelfde wordt, leert Esther steeds meer accepteren. “Ik ben gestopt met vechten. Los van de donkere periodes heb ik ook altijd geprobeerd om eropuit te blijven gaan. Maar dan kon ik ook zomaar een paar uur later onder de douche staan gillen of huilen op de bank. Thuis zijn vond ik heel lang moeilijk. Oscar was namelijk overal. Ik heb uiteindelijk geleerd om hem te verweven in mijn leven. Hij gaat altijd met me mee en soms word ik overvallen door emoties of gemis. Maar ik durf over hem te praten en zijn naam te blijven noemen. En ik durf het tegenwoordig ook eerlijk toe te geven als ik het moeilijk heb. In het begin wilde ik vooral niet zielig gevonden worden, maar met mijn dichtstbijzijnde dierbaren durf ik eerlijk te praten over mijn gevoelens. En na al die jaren heb ik geleerd dat het fases donker kan zijn, maar dat er uiteindelijk weer licht komt. Ik kom er steeds weer uit.”

Inmiddels is het dertien jaar geleden dat Oscar overleed. “Nog steeds heb ik soms de gedachte: ‘Je bent nu wel lang genoeg bij je vader geweest, kom maar weer thuis’. Maar Oscar blijft altijd 11. Dit jaar zou hij 25 jaar zijn geworden en dat blijft een raar besef. Ik heb altijd vragen over hoe zijn leven had kunnen zijn en wat hij allemaal heeft moeten missen. De intensiteit van zijn dood is voor mij gewoon geworden. Maar het kan me tegelijkertijd bij het minste of geringste overvallen. September blijft een vreselijke maand, zijn sterfdag blijft moeilijk en verjaardagen blijven rot. Maar ook als ik de vlaggen zie hangen van kinderen die geslaagd zijn of brugklassers zie fietsen, kan ik plots overvallen worden door verdriet. Omdat Oscar die fases nooit zal meemaken.”

In het boek Onverwacht Voorbij krijgt Oscar opnieuw een stem

Esther schreef het verhaal van Oscar op in het boek Onverwacht Voorbij. Een boek waarin — op initiatief van Stichting Nooit Voorbij — negen ouders hun verhaal delen over de onverwachte dood van hun kind. “Ik wilde Oscars verhaal altijd al vastleggen”, legt Esther uit. “Als eerbetoon en herinnering aan hem. Hij is namelijk meer dan alleen zijn ongeluk. Zijn zus Robyn kreeg begin dit jaar een dochter en ook voor haar en mijn neefjes wil ik zijn verhaal eren. Ik ben namelijk heel trots op hem en voel zoveel liefde voor Oscar. Mijn liefde, trots en gemis, alles zit erin. En ik wilde het nogmaals aangaan. Al vond ik het tegelijkertijd ook moeilijk om een punt te zetten achter zijn verhaal vol herinneringen en warme momenten. Dat herkende ik ook bij de andere ouders. We vonden het allemaal moeilijk om te stoppen met schrijven.”

Stichting Nooit Voorbij realiseerde vaker boeken over het verlies van een kind. Zo sprak Metro eerder met moeder Ellen, die in het boek Geboren in stilte haar verhaal deed over de dood van een van haar tweelingdochters. Ook interviewde Metro moeder Carina, die haar dochter Nomie verloor aan suïcide en haar verhaal deelde in het boek Toen jij de stilte vond.

Oscars nichtje slaapt nu in zijn kamer, met dezelfde Ajax-kleuren

De ouders uit het boek hebben — naast het feit dat ze allemaal een kind verloren — meer gemeenschappelijke delers. “Je herkent veel bij elkaar. Zo hebben sommige ouders de omgang van de media met de dood van hun kind als ingewikkeld ervaren. En ook de nasleep van eventuele rechtszaken is voor sommige ouders slopend geweest. Maar wat ook opviel, is de worsteling met alle verschillende gevoelens die bij rouw horen. Je ervaart zoveel verschillende gevoelens en vraagt je ook vaak af of dat wel normaal is. Maar je haalt vooral steun, hoop en perspectief uit elkaars verhalen. Oscars dood is het langst geleden van alle verhalen uit het boek. Ik hoop dat ik met mijn verhaal andere ouders hoop kan bieden. Dat je toch kunt leven en genieten, ondanks het gemis. Dat je het gemis en de liefde leert verweven in je leven. De liefde gaat namelijk nooit over.”

“Oscar is er namelijk altijd”, benadrukt Esther. “In gedachten, in mijn doen en laten, en ik reflecteer veel op hem. Zijn foto’s blijven dezelfde foto’s. Soms is dat pijnlijk, maar als ik die pretogen van hem zie, geeft dat ook troost. In zijn slaapkamer slaapt tegenwoordig mijn kleindochter — Oscars nichtje — en de Ajax-stijl en kleuren zijn nog steeds intact. Ik vertel zijn nichtje over Oscar en ze zwaait vaak naar zijn foto’s. En ik vertel iedereen vol trots dat ik twee kinderen heb. Hij gaat overal met me mee naartoe.”

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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